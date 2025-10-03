L'Espagne signe un mois de septembre 2025 historique pour le VN

Publié le 3 octobre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Les immatriculations de voitures neuves en Espagne ont dépassé les 85 000 unités, selon les données des associations professionnelles. Outre la remarquable croissance de 16,4 %, il faut retenir que, pour la première fois, le pays dépasse les chiffres d'avant-Covid.

Dans le sillage de Tesla, les voitures électriques neuves ont fait un bond de 152 % en Espagne en septembre 2025. ©Tesla

Le marché des voitures neuves en Espagne se porte à merveille. Au mois de septembre 2025, le nombre de nouvelles immatriculations a augmenté de 16,4 % par rapport à l'an passé, selon les données des associations professionnelles. Une véritable prouesse qui se traduit par un total approchant 85 200 unités. Il faut retenir de cette période que, pour la première fois depuis que la pandémie s'est achevée, l'Espagne a dépassé les volumes d'avant-crise sanitaire. Mais il reste une marge de progression. En effet, après neuf mois d'activité, 854 658 voitures ont été livrées. Si le marché espagnol est en croissance annuelle de 14,8 %, il n'en reste pas moins inférieur de 11,5 % à celui de 2019. +150 % d'immatriculations de voitures électriques En septembre, le canal des particuliers a gagné 19,7 %, à 45 566 unités. Celui des entreprises a bondi de 12,3 %, à 36 441 unités, tandis que les loueurs courte durée ont pris possession de 3 160 voitures, soit 8,6 % de plus que l'an passé. Les associations professionnelles, dont la Ganvam, soulignent tout particulièrement la performance des voitures électriques et hybrides rechargeables. Sur la période, 20 655 exemplaires dotés d'une de ces deux technologies ont été mis en circulation (+97,7 %). Les 10 points marquants du marché automobile en septembre 2025 : bourrage des urnes ! Cela comprend à parts égales des voitures électriques (10 261 unités ; +152,2 %) et des PHEV (10 394 unités ; +62,9 %). Tesla a dominé la première des catégories avec 3 000 livraisons, devant BYD (1 760 unités) et Kia (635 unités). Mercedes (1 260 unités), Toyota (1 150 unités) et MG (1 100 unités) s'imposent respectivement aux trois premières places du classement des PHEV. À la fin du mois de septembre, les hybrides continuent de mener la danse en Espagne avec un poids de 41,5 % dans les immatriculations annuelles. Les moteurs thermiques pointent à 35 % (dont près de 30 % d'essence). Les voitures électriques (8,5 %) et les PHEV (10,1 %) poursuivent leur chemin de conquête.

