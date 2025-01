Les voitures électrifiées d'occasion pèsent désormais plus de 10 %

Avec un total dépassant largement les 637 000 unités, les ventes de voitures d'occasion hybrides et électriques ont franchi un palier en France en 2024. Cette catégorie de produits a frôlé les 12 % de pénétration aux dépens des modèles thermiques.

Les hybrides et électriques ont totalisé 11,9 % de pénétration dans les reventes de voitures d'occasion. ©Stellantis

Les voitures d'occasion à motorisation électrifiée ont été plus hautes que jamais en 2024. Selon AAA Data, les modèles hybrides et électriques ont cumulé 637 655 remises à la route en France l'an passé. En comparaison avec l'exercice précédent, le total annuel a donc évolué de 54,1 %.

Surtout, sur un marché global qui a bouclé à 5,354 millions de voitures d'occasion revendues (+3,1 %), les hybrides et électriques affichent une pénétration conjuguée de 11,9 %. Autrement dit, ces voitures ont gagné 3,9 points d'une année sur l'autre.

Les seules voitures hybrides ont attiré près de 501 300 acheteurs, soit 54,1 % de plus qu'en 2023. Les voitures électriques d'occasion ont quant à elles terminé à tout juste moins de 136 400 unités, soit 54 % de croissance annuelle.

Moins d'une revente sur deux en diesel

Une performance ayant eu pour conséquence directe de faire passer les moteurs thermiques sous la barre des 90 % de part de marché. Cela ne s'était pas encore produit dans l'historique des ventes de voitures d'occasion en France.

Plus précisément, les traditionnelles motorisations essence et diesel sont tombées à 87 % (-4 points), avec un cumul inférieur à 4,656 millions de reventes, en berne de 1,6 %. Si les premières ont tenu la route (+3,1 %, à 2,149 millions d'unités), les secondes ont dévissé de 5,2 %, à 2,506 millions de transactions.

Là encore, il convient de souligner un fait inédit. Les achats de voitures d'occasion diesel ont fini par passer sous les 50 % de pénétration dans le bilan (46,8 %).

Jan. à déc. 2024 Énergie Volume % %Var Total dont 5 354 128 100,0 3,1 Électriques 136 371 2,5 54,0 Essence 2 149 656 40,1 3,1 Gazole 2 506 323 46,8 -5,2 Hybrides 501 284 9,4 54,1 Autres 60 494 1,1 17,4

Toyota, Peugeot et Renault en tête

Revenons au rayon des modèles électrifiés. Toyota a continué de dominer la catégorie des voitures hybrides non rechargeables. C'est peu dire avec un tiers des remises à la route et deux modèles en tête de classement. La marque japonaise est créditée de 105 645 unités (+27,7 %) sur les quelque 316 100 unités totalisées par le marché (+54,5 %).

Top 10 hybrides non rechargeables en 2024 Marque Modèle Volume Part Var. Toyota Yaris 30 462 8,6 % 34,1 % Toyota C-HR 22 910 6,4 % 21,5 % Renault Arkana 17 405 4,9 % 88,8 % Renault Captur 17 051 4,8 % 60,8 % Toyota Corolla 15 959 4,5 % 43,3 % Renault Clio 12 950 3,6 % 73,6 % Hyundai Tucson 10 015 2,8 % 72,5 % Nissan Qashqai 9 581 2,7 % 78,8 % Renault Austral 8 982 2,5 % 103,2 % Toyota Yaris Cross 8 391 2,4 % 64,9 %

Peugeot s'est imposé de justesse chez les hybrides rechargeables avec 14 254 unités (+48,4 %), dont presque 8 100 exemplaires de 3008 (+59,1 %). Mercedes a manqué de peu le titre (14 191 unités ; +56,2 %), bien aidé par le GLC et ses 7 371 unités (+58,9 %). BMW a pris la troisième place du segment avec 13 250 acheteurs en 2024, soit 58,8 % de plus qu'un an auparavant.

Top 10 hybrides rechargeables en 2024 Marque Modèle Volume Part Var. Peugeot 3008 8 100 5,9 % 59,1 % Mercedes GLC 7 371 5,4 % 58,9 % Citroën C5 Aircross 5 445 4 % 65,9 % Volkswagen Golf 5 256 3,9 % 41,3 % DS DS7 4 951 3,6 % 61,9 % Porsche Cayenne 4 072 3 % 42,9 % Mercedes GLA 3 387 2,5 % 65,1 % BMW X5 3 146 2,3 % 57,2 % Renault Captur 2 938 2,2 % 57,7 % Volvo XC60 2 934 2,1 % 52 %

Enfin, du côté des voitures électriques d'occasion, la Renault Zoe s'accroche à son trône. Elle a approché les 21 900 transactions (-1,7 %) pour amener la marque au losange à 31 733 unités, soit +18,2 % par rapport à 2023. Ni Peugeot, malgré sa croissance de 70,1 % (à 18 800 unités), ni Tesla, qui a encore pris 43,6 % (à 13 858 unités), ne sont parvenues à suivre le rythme de Renault.