Le marché des voitures d'occasion termine dans les clous

En croissance de 3,1 % sur l'ensemble de l'année 2024, le marché des voitures d'occasion a atteint le total de 5,3 millions d'unités que les analystes anticipaient. Toutes les grandes marques en ont tiré profit, à une exception seulement.

5 354 128 voitures d'occasion ont été remises à la route en 2024. ©Le Journal de l'Automobile

Le marché des voitures d'occasion a terminé l'exercice 2024 en progression de 3,1 %, par rapport à l'an passé. Selon AAA Data, 5 354 128 remises à la route ont été comptabilisées au cumul des douze mois.

Il s'agit du meilleur total depuis le record de 2021, quand le marché français avait terminé à plus de six millions de transactions. Mais cela reste cependant inférieur aux statistiques de la période ayant précédé la pandémie. En moyenne, de 2014 à 2019, la France enregistrait 5,625 millions de reventes par an.

La croissance a permis de passer la barre des 5,3 millions d'unités, comme les analystes le prédisaient, notamment ceux d'AAA Data. Il était légitime d'y croire tant les bons mois se sont enchaînés. La contre-performance de décembre n'aura pas empêché de remplir l'objectif. Le mois dernier, les ventes de voitures d'occasion ont plongé de 2,4 % en volume, à 427 433 unités, alors qu'il y avait un jour ouvré de plus. À périmètre équivalent, les statistiques sont plus alarmantes. Les remises à la route se sont effondrées de 7,2 %.

L'année 2024 elle-même a compté un jour ouvré de plus. En ratio, il s'est ainsi échangé 21 247 voitures au quotidien. En comparaison aux données de l'année précédente, le marché a donc crû de 2,6 % à nombre de jours équivalents.

Mercedes à contre-courant

Sur le strict plan du volume, toutes les marques majeures ont profité de la dynamique. Le trio français emmené par Renault (+1,5 %, à plus de 983 400 unités) n'a pas fait mieux que la moyenne du marché pour autant. Quant à Volkswagen, elle fait tout juste mieux que l'an passé (+0,8 %, à presque 416 650 unités).

En 2024, les marques premium ont été mises à mal. BMW a gagné à peine 1,3 %, 234 400 unités, alors qu'Audi a été à l'équilibre (+0,1 %, à 224 675 unités). Le bilan a été pire pour Mercedes qui fait office d'exception parmi les cadors, en perdant 1,1 %, à moins de 215 450 unités.

Fortes de gammes adaptées aux conditions de marché, Toyota et Dacia ont tiré leur épingle du jeu. La marque japonaise (+11,3 %, à plus de 201 350 unités) rivalise maintenant avec les premium allemands. La marque roumaine de Renault s'installant, pour sa part, durablement dans le top 10. Au regard de leurs performances, Opel (+5,9 %, à 151 300 unités) et Fiat (+5,7 %, à 135 600 unités) seront à surveiller aussi dans les mois à venir.