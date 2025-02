Les voitures d'occasion jettent les bases d'un bon millésime

Le mois de janvier 2025 s'est soldé par une progression de 7,7 % des reventes de voitures d'occasion. Selon AAA Data, 457 668 biens ont changé de propriétaires en France. Comme il s'agit du meilleur score enregistré à cette période depuis l'exercice 2021, cela peut donner de l'espoir à tout un secteur.

Sur un marché en hausse de 7,7 %, les Dacia d'occasion ont bondi de 15,5 %. ©Le Journal de l'Automobile

Le marché français des voitures d'occasion s'est placé sur de bons rails. Selon AAA Data, 457 668 transactions ont été comptabilisées au mois de janvier 2025. Cela correspond, d'une part, à une hausse de 7,7 % sur un an et, d'autre part, au meilleur score enregistré sur cette période depuis l'exercice 2021 (484 100 ventes à l'époque).

Ce qui est de bon augure pour la suite des événements, comme le pense Vincent Hancart, directeur général d'Autscout24 France. "Le marché a trouvé un nouvel équilibre avec des prix stables et une offre plus cohérente par rapport à la mise en circulation des véhicules neufs", a-t-il commenté à la lecture des statistiques.

Volkswagen en rythme, Mercedes sous pression

Sans céder trop de terrain, les marques françaises n'ont pas fait mieux que la moyenne. Renault en est l'exemple avec une croissance de 6,3 %, à 84 700 remises à la route. Créditée de 36 550 transactions, la marque Volkswagen s'est alignée sur la tendance de marché, tandis que BMW est la seule gamme premium qui gagne des parts sur le terrain de l'occasion (+8,7 %, à 19 960 unités).

Si Mercedes a accéléré de 6,6 % (17 690 unités), la marque à l'étoile accuse déjà du retard sur Toyota, qui reste sur sa lancée de 2024 (+18,3 %, à 18 620 unités), et voit Dacia revenir à la faveur d'une progression de 17,9 %, à 15 634 unités.

Plus bas dans le tableau des scores, il convient de souligner quelques résultats encourageants. Les voitures d'occasion de Fiat ont gagné 9,2 % (à 11 200 remises à la route). Celles de Nissan ont augmenté de 9,5 % (10 050 unités). Quant à celles de Hyundai et de Kia, elles ont respectivement grimpé de 16,7 % (6 650 unités) et de 15,5 % (6 547 unités).

Les voitures de 6-10 ans font une percée

"L’arrivée en hausse de très jeunes occasions alimentées par des constructeurs qui peinent à trouver les acheteurs en neuf crée une nouvelle dynamique qui fait un peu reculer le segment des 2-5 ans". Par ces mots, le directeur général d’AutoScout24 France pointe un autre phénomène marquant qui se vérifie dans les données de AAA Data.

Au mois de janvier 2025, le segment des voitures d'occasion de moins de douze mois a gagné 15 %, terminant à près de 25 850 unités. Quant aux exemplaires âgés de 6-10 ans, ils ont enregistré la performance la plus solide, avec +16 %, à près de 102 600 transactions.

Il n'empêche que sur un marché acquis à la cause du CtoC (plus de 67 % du mix), ce sont les reventes de voitures ayant au-delà de 16 ans qui ont encore animé les débats. 134 800 Français ont opté pour cette solution en janvier, selon AAA Data (+13,5 % sur un an).