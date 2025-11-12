Un cadre de Tata Motors à la présidence de l’association mondiale des constructeurs

L’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA) a élu Shailesh Chandra, président de la Society of indian automobile manufacturers (SIAM), en tant que président. Il succède à l’Américain John Bozzella depuis le 1er novembre 2025. En parallèle, Hildegard Müller, présidente du VDA, devient vice-présidente.

Shailesh Chandra (Tata Motors) élu président de l'OICA le 12 novembre 2025. ©OICA

L’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA) a désigné son nouveau président : Shailesh Chandra. Le président de la SIAM a pris ses fonctions le 1er novembre 2025. Il succède à John Bozzella, président-directeur général de l'Alliance for automotive innovation, aux États-Unis.

"Alors que l'industrie automobile mondiale évolue vers une mobilité durable et poursuit l'objectif de «zéro émission nette», en accord avec les visions des gouvernements du monde entier, le rôle de l'OICA devient de plus en plus crucial : reconnaître la diversité de chaque région, même si nous nous efforçons collectivement de rendre nos véhicules plus ambitieux, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement", souligne Shailesh Chandra.

Plus de 20 ans au sein du groupe Tata Motors

Shailesh Chandra est directeur général de Tata Motors Passenger Vehicles Limited et de Tata Passenger Electric Mobility Ltd. Il possède plus de 20 ans d’expérience au sein du groupe indien, où il a occupé des postes de direction dans les domaines de la stratégie d’entreprise et de la mobilité électrique. Il a notamment été nommé Homme de l'année 2020 par Autocar Professional et PDG automobile de l'année par Top Gear.

Le nouveau président de l’OICA a largement contribué au redressement et à la transformation de l’activité véhicules particuliers du groupe Tata Motors et "a permis l’essor de la mobilité électrique en Inde", selon l’organisation. Shailesh Chandra est diplômé en génie mécanique de l’IIT Varanasi et titulaire d’un Executive MBA du SP Jain Institute of Management and Research, ainsi que d'une bourse Fulbright-Nehru de l’université Carnegie Mellon.

Hildegard Müller élue vice-présidente

En parallèle, Hildegard Müller accède au poste de vice-présidente de l’OICA. La fédération précise que la présidente du VDA possède "une vaste expérience dans l'industrie, le gouvernement et l'énergie". En effet, elle a été ministre d’État auprès du chancelier allemand et présidente de l’Association allemande des industries de l’énergie et de l’eau (BDEW). Elle dirige le VDA depuis 2020.

Hildegard Müller est diplômée de la faculté de commerce de l’université Heinrich-Heine de Düsseldorf. Rappelons que l’OICA, fondée en 1919, est une fédération qui représente les associations nationales de constructeurs automobiles. Elle compte 36 membres issus de tous les continents. Outre son rôle dans les réglementations internationales, elle soutient également l’organisation de salons automobiles internationaux.