Tesla est la marque la plus associée au boycott des produits américains

Depuis début avril et la mise en place d’importants droits de douane supplémentaires sur les produits importés aux États-Unis, les appels et les initiatives visant au boycott des produits américains se sont multipliés en France. Parmi les entreprises ciblées, Tesla figure en tête de liste.

Tesla est la marque la plus impactée par le boycott des produits américains en France, tous secteurs confondus. ©AdobeStock-BGStock72

Entre le 1er avril et le 5 mai 2025, près de 1 300 retombées médiatiques ont évoqué les appels au boycott, après l’annonce par Donald Trump de nouveaux droits de douane. C’est en tout cas ce que révèle une étude réalisée par l’institut d'études Onclusive, portant sur la couverture médiatique du boycott des produits américains en France.

Loin d’être un phénomène isolé, ce sujet a été relayé de manière significative par plus de 350 médias, incluant la presse écrite, les sites web d’information, la télévision et la radio. France Info et France Inter ont par ailleurs été les plus actifs à rendre compte de cette contre-offensive, avec plus de 50 sujets chacun.

Tesla grande perdante

Parmi les différentes sociétés américaines associées au boycott dans la presse française, Tesla fait figure de grande perdante. La marque américaine paye en effet les récentes controverses de son patron, Elon Musk, puisqu’elle est citée dans 41 % des retombées, soit près de la moitié (46 %) du total des marques. L’effet repoussoir du dirigeant se confirme également avec la présence de X (ex Twitter) en quatrième position de ce classement (6 % des citations).

Emblèmes incontournables de l’alimentation américaine, Coca-Cola se positionne en deuxième place (138 citations) des sociétés potentiellement touchées par un boycott, devant McDonald’s (95 citations) et Starbucks (45 citations). Les Gafam sont également associés au boycott, mais de façon moins évidente. La marque Amazon (64 citations) serait ainsi davantage concernée que Google (56 citations) ou Apple (53 citations).