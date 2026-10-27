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Constructeurs

Tata Motors finalise le rachat d'Iveco pour 3,4 milliards d'euros

Publié le 27 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
En détenant plus de 89 % du capital après une offre publique d'achat (OPA), l'indien Tata Motors prend effectivement le contrôle d'Iveco, comme annoncé en juillet 2025. Le nouveau propriétaire a l'ambition de faire de la marque italienne un acteur mondial de l'utilitaire léger.
Tata Motors Iveco
Après son OPA à 3,4 milliards d'euros, Tata Motors va contrôler au total plus de 89 % du capital d'Iveco. ©Iveco

Annoncé en juillet 2025, le rachat d'Iveco par Tata Motors est effectif. En effet, le constructeur indien a validé, lundi 26 octobre 2026, son offre publique d'achat (OPA) à 3,4 milliards d'euros. Tata a ainsi franchi le seuil minimal de réussite de l'opération, abaissé de 95 à 80 % mi-octobre.

 

Iveco passe sous pavillon indien

 

Grâce à une nette accélération des opérations au cours des derniers jours, le groupe indien va acquérir 87,81 % du constructeur italien, soit 238 157 212 actions.

 

En tenant compte des titres déjà détenus et des actions propres d'Iveco, Tata contrôlera environ 89,42 % du capital du constructeur de camions et de véhicules industriels.

 

Le groupe aux 33 000 salariés (marques Iveco, Heuliez, FPT) était contrôlé par la famille Agnelli depuis sa fondation en 1975.

 

Conformément à la réglementation italienne, l'offre sera rouverte pendant cinq séances boursières, du 2 au 6 novembre, afin de permettre aux actionnaires restants d'apporter leurs titres. Après un relèvement du prix d'achat annoncé début octobre, l'offre valorise les actions d'Iveco à 14,40 euros chacune, contre 14,10 euros initialement.

 

540 000 ventes par an

 

Le groupe indien ambitionne de créer avec cette OPA "un acteur mondial du secteur des véhicules utilitaires", avec des ventes combinées de plus de 540 000 unités par an.

 

Iveco se tourne vers la Chine pour étoffer sa gamme utilitaire

 

L'opération était conditionnée à la cession par Iveco de sa division de défense (qui fabrique des véhicules blindés) à son compatriote Leonardo, pour 1,7 milliard d'euros.

 

La famille Agnelli a gardé le contrôle via sa holding Exor des activités agricoles et d'engins de chantier au sein de CNH Industrial (marques New Holland, Case IH). (avec AFP)

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