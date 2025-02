VIR by JP, filiale du groupe Jacky Perrenot, a reçu ses 40 premiers Iveco eDaily. Ces utilitaires 100 % électriques sont dédiés aux livraisons à domicile pour les particuliers. Selon l’entreprise, les premiers retours des conducteurs sont très positifs.

Pour ces eDaily, VIR by JP a fait le choix de châssis-cabines équipés d’une caisse de 23 m3. ©Iveco

VIR by JP, filiale du groupe Jacky Perrenot, a reçu ses premiers Iveco eDaily. Ces 40 véhicules sont dédiés aux livraisons à domicile pour les particuliers, principalement en région parisienne, mais aussi à Bordeaux (33) et à Salon-de-Provence (13). Ils parcourent ainsi chaque jour une moyenne de 150 km et ne nécessitent qu’une recharge en dépôt le soir.

Cet investissement a été réalisé par le groupe Jacky Perrenot pour répondre aux enjeux des ZFE et accompagner ses clients dans un transport plus durable. Ces véhicules permettent en effet d’effectuer des livraisons silencieuses et limitant drastiquement les émissions. Ils permettent également au transporteur d’anticiper la législation européenne qui ambitionne d'atteindre zéro émission de CO2 pour les voitures et utilitaires neufs en Europe à partir de 2035.

Pour ces eDaily, VIR by JP a fait le choix de châssis-cabines équipés d’une caisse de 23 m3. Leur pack de trois batteries leur confère une autonomie allant jusqu’à 330 km. La puissance du moteur électrique, allant jusqu’à 140 kW (190 ch), et le couple, jusqu’à 400 Nm, rendent l’eDaily très réactif et agréable à conduire. Les premiers retours des conducteurs sur les véhicules déjà en exploitation sont par ailleurs très positifs.

"Nous avons porté notre choix sur les eDaily car ce sont les véhicules les plus adaptés à notre activité, notamment pour leur charge utile. Ils s’inscrivent dans la continuité de notre stratégie de décarbonation, dans un mix énergétique que nous avons façonné, en partenariat avec Iveco, en nous appuyant sur des véhicules innovants. Nous avons investi très tôt dans les véhicules au GNC et complétons aujourd’hui notre flotte avec ces eDaily 100 % électriques, qui nous permettent de nous projeter dans l’avenir", a précisé Corentin Vidalie, chef de projets opérations pour le groupe Jacky Perrenot.