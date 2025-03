Suzuki et Honda rejoignent le pool CO2 de Tesla

Les constructeurs japonais Suzuki et Honda, peu avancés sur l’électrification de leurs gammes, ont décidé d’intégrer le pool CO2 ouvert par Tesla, auquel ont déjà pris part Stellantis, Toyota, Ford, Subaru et Mazda.

Honda et Suzuki rejoignent le pool CO2 de Tesla. ©AdobeStock-UnPinky

Tesla continue d’attirer des constructeurs dans son pool CO2. Début janvier 2025, l’initiative du constructeur américain dirigé par Elon Musk était ralliée par Stellantis, Toyota, Ford, Subaru et Mazda. C’est à présent au tour de Suzuki et de Honda de se greffer au dispositif.

Pour Tesla, cet afflux de candidats à l’achat de crédits CO2 est une aubaine financière. Selon des analystes financiers de la banque suisse UBS, cette opération pourrait rapporter jusqu’à un milliard de dollars au constructeur.

Reste à savoir si l’empressement du début d’année 2025 des constructeurs à s’unir dans ces pools reste justifié au regard de la récente décision de la Commission européenne. Cette dernière a accepté, début mars, d’accorder une flexibilité de trois ans pour le calcul des émissions de CO2.

Chute des ventes Tesla, quel impact ?

Un laps de temps que les constructeurs devraient mettre à profit pour accélérer le développement et la commercialisation de modèles 100 % électriques en Europe. Rappelons qu’initialement, le mécanisme des normes CAFE portait sur le seul exercice 2025, avec de potentielles amendes record pour les industriels qui n’auraient pas atteint leur objectif.

L’autre inconnue de l’équation est la capacité de Tesla à répondre aux attentes de ses partenaires. Le constructeur américain voit ses ventes décliner à vitesse grand V partout en Europe. Après deux mois en 2025, ses livraisons plongent de 49 % sur le Vieux Continent, dans une période pourtant favorable aux voitures électriques.

Les activités politiques d’Elon Musk suscitent un certain rejet, mais ce n’est pas la seule explication. La gamme Tesla est vieillissante et doit composer avec une concurrence de plus en plus affûtée. Les prochaines semaines nous diront si le restylage du Model Y, produit à Berlin, en Allemagne, redonnera de l’allant aux ventes de la marque.