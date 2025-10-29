Salon de Tokyo 2025 : Toyota va lancer deux nouvelles marques

Toyota a annoncé, à l'occasion du Japan Mobility Show 2025, le lancement de deux nouvelles marques : Century et GR. La première sera dédiée aux modèles de luxe, à l'image de la berline Century qui existe depuis 1967, alors que la seconde aura le sport dans ses gènes.

Century est la nouvelle marque de luxe de Toyota. ©Journal Automobile

A l'occasion de l'édition 2025 du Japan Mobility Show, le groupe Toyota, qui dispose d'un hall à lui seul, a présenté sa nouvelle stratégie. Le premier constructeur du monde va désormais disposer d'un portefeuille de cinq marques. En plus de Toyota, Lexus et Daihastu, le japonais ajoute Century et GR.

Century reprend le nom d'une berline très haut de gamme du nippon, qui existe depuis 1967. La marque veut se positionner, non pas sur le haut de gamme, mais sur le luxe. Elle a dévoilé un très élégant concept car ainsi qu'un SUV et une berline qui reçoivent un moteur thermique V12, sans donner plus de précision sur le niveau d'hybridation.

Avec une telle caractéristique, il est fort peu peu probable que Century ait un avenir commercial en Europe et de surcroit en France, bien que le constructeur la présente comme une marque mondiale.

L'arrivée de Century pose désormais la question du positionnement de Lexus, car la marque communiquait beaucoup sur l'excellence japonaise, ce que fera désormais Century.

"En seulement 36 ans, la marque a démontré sa capacité à tout entreprendre tout en restant unique, répond Simon Humphries, directeur de la marque Lexus lors de la conférence de presse au Japan Mobility Show. Et l'avenir que nous envisageons pour Lexus ne se limite pas à la création de voitures."

Lexus, une vision à 360°

Lexus est désormais présentée comme une marque "exploratrice, proposant de la mobilité à 360°". Sur le stand, elle le prouve avec la maquette d'un catamaran, d'un e-VTOL (electric vertical take-off and landing) et d'un concept de mobilité individuelle très original.

Lexus a néanmoins révélé sur son immense stand trois concept cars : le LS Coupe Concept, un crossover du segment D, le LS Concept, un monospace sur six roues avec une modularité unique, précurseur possible d'un futur LM, et le LS Sport Concept, dont la version définitive 100 % électrique sera commercialisée en 2026.

GR devient une marque à part entière

Deuxième nouvelle marque : GR. Le Label GR, pour Gazoo Racing, était jusqu'ici la griffe sportive de Toyota et devient aujourd'hui une marque à part entière.

Mais l'approche stratégique n'est pas très claire, car pour l'instant aucun véhicule n'a officiellement été présenté. D'ailleurs, il n'y avait pas de stand GR au Japan Mobility Show. Mais selon un porte parole français, le LS Sport Concept, bien qu'il arbore un logo Lexus sur le capot, pourrait prendre le nom de GR.

Pas d'électrique chez Daihatsu

Côté, Daihatsu, spécialiste des kei cars, aucune stratégie ne prévoit de faire revenir la marque en Europe, malgré la volonté européenne de proposer des petits véhicules plus abordables.

Contrairement à Suzuki, Nissan et Honda, Daihatsu n'a présenté aucun kei-car électrique. Il a en revanche dévoilé la K-Open, un kei car cabriolet, nouvelle génération d'un modèle qui a été vendu en France dans les années 2000 sous le nom de Copen.

Enfin, Toyota a dévoilé un concept-car sous la forme d'une berline quatre portes, la version chinoise de la Corolla ainsi qu'un utilitaire Hi-Ace.