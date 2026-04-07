Renault rend hommage à Louis Schweitzer

Il y a des personnes qui marquent la vie d'une entreprise. Louis Schweitzer a fait partie de celles-là chez Renault.

"Visionnaire et stratège, il laisse une empreinte profonde dans l'histoire de Renault Group et de l'industrie automobile française", présente le constructeur.

Pour lui rendre hommage, après son décès le 6 novembre 2025, Renault a décidé de baptiser son usine du Mans (72) du nom de l'ancien président. Elle devient ainsi la "Manufacture Louis Schweitzer".

"En donnant le nom de Louis Schweitzer au site du Mans, Renault Group rend hommage à celui qui a fait entrer l'entreprise dans le XXI e siècle. Le site du Mans, le plus ancien du groupe, incarne à la fois la profondeur de notre histoire et notre capacité constante à innover", a indiqué François Provost, directeur général du groupe.

Entré chez Renault en 1986, Louis Schweitzer a été à la tête du groupe de 1992 à 2005. "Sous sa présidence, le groupe a connu une transformation profonde marquée par le lancement de modèles emblématiques tels que Twingo, Scenic et Kangoo, l'acquisition de Dacia, la création de l'Alliance avec Nissan et la structuration de filiales industrielles clés, dont Auto Chassis International (ACI) en 1999, appelée à jouer un rôle essentiel pour le développement du site du Mans", liste le constructeur.

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L'usine du Mans en chiffres

Site au patrimoine industriel riche de plus de 100 ans d'activité dont 70 ans d'expertise dans les composants pour châssis et plus vieille usine du groupe.

1 719 salariés au total : employeur industriel majeur de la Sarthe – 100 entreprises partenaires dans le bassin régional.

Écosystème unique avec une économie circulaire des déchets : seul site industriel automobile avec une fonderie au même endroit que les ateliers d'usinage et d'emboutissage avec un recyclage de la matière en interne, en boucle fermée.

28 000 m2 de bâtiments – 111 lignes de production en activité 24h/24, 7j/7.

22 sites clients – 6,3 millions de rotors produits par an – 1,5 million d'essieux – 1,6 million de berceaux.

Centre d'ingénierie châssis produit et process monde

280 collaborateurs – 9,3 % de femmes – 4 800 prototypes réalisés – 900 organes châssis testés par an (tous les modèles monde : Twingo, Trafic E-Tech, Clio VI…).

Usine de production de composants châssis référente en Europe

1 430 collaborateurs – 200 intérimaires – 15 % de femmes.

4 métiers : fonderie, usinage, emboutissage, soudure et assemblage.