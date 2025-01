Après avoir testé son concept d'économie circulaire à Séville en 2022, le constructeur français double la mise en Espagne en ouvrant une ReFactory à Valladolid. Renault projette d'employer une soixantaine de salariés dans cette usine de reconditionnement des voitures d'occasion.

Renault va reconditionner des voitures d'occasion dans une partie de l'usine de Valladolid. ©Renault

Ce n'est plus une mais deux usines de reconditionnement de voitures d'occasion que Renault va exploiter en Espagne. Le constructeur automobile vient, en effet, d'ouvrir, le 15 janvier 2025, une seconde ReFactory à Valladolid, une ville située à 200 km au nord de Madrid. Elle s'ajoute à celle de Séville, ouverte en fin d'année 2022.

Peu de données chiffrées ont filtré à propos de ce nouveau projet mené par Renault. La première équipe se compose d'une vingtaine de personnes. La direction espère s'appuyer sur environ soixante collaborateurs à terme.

Schéma identique à la France

Cette infrastructure a été aménagée dans un entrepôt du site industriel du groupe Renault. Il servait précédemment à effectuer des retouches sur des véhicules en bout de chaîne d'assemblage. Des modèles comme les Renault Captur et Symbioz ou la Mitsubishi ASX sont passés entre ces murs.

Les véhicules d'occasion à reconditionner dans cette ReFactory seront destinés à retourner dans le réseau de distribution. Un schéma identique à celui mis en place en France, autour de l'usine spécialisée de Flins (78).

Les débuts seront à surveiller néanmoins. Et pour cause, les statistiques du site de Séville seraient en dessous des prévisions. La ReFactory VO andalouse, taillée pour traiter 11 000 unités par an, tarde à passer des paliers de montée en charge. Selon les médias espagnols, elle serait loin de terminer 2025 avec 10 000 voitures d'occasion au compteur comme le constructeur l'avait promis.