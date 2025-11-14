Nissan va supprimer 87 postes dans son bureau régional en France

Le constructeur japonais Nissan prévoit d'annuler 87 postes au sein de son bureau régional européen basé en France, dans le cadre de son vaste plan de restructuration mondial. La majorité des emplois concernés touche le marketing et les ventes.

Nissan supprimera 87 postes dans son bureau régional européen situé en France. ©AdobeStock-eyewave

D’après un document d’entreprise et des courriels internes consultés par Reuters, Nissan supprimera 87 postes dans son bureau régional européen situé en France. Une décision qui fait partie du plan de restructuration et de redressement mondial annoncé par le directeur général du constructeur nippon, Ivan Espinosa, et qui vise une réduction de 15 % de ses effectifs. Selon l’agence de presse, la plupart des postes visés concernent le marketing et les ventes. Parmi les 87 postes, 64 ont déjà fait l’objet d’un accord.

Toutefois, Nissan compte en parallèle créer 34 nouveaux postes et devrait ouvrir des emplois vacants supplémentaires pour accompagner le redéploiement interne. Pour rappel, le bureau de Nissan se situe à Montigny-le-Bretonneux et emploie 570 personnes qui couvrent les opérations en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde et en Océanie.

Un plan de départ volontaire

Dans un communiqué du 13 novembre 2025, le constructeur japonais a assuré que la direction en Europe et les représentants des employés sont parvenus à un accord. L’entreprise a par ailleurs annoncé des changements dans son organisation. "Cette décision est motivée par la nécessité de refléter la réalité de l’environnement commercial d’aujourd’hui et de relever les défis spécifiques de Nissan", précise la société, selon les propos relayés par Reuters.

Les suppressions de postes débuteront par un plan de départs volontaires. Si le quota n’est pas atteint, Nissan entamera des licenciements forcés qui commenceront au début du mois de février 2026, selon le document consulté par Reuters. Pour accompagner les départs, les salariés qui opteront pour une mutation interne recevront une prime de 5 000 euros. Ceux qui chercheront un emploi à l’extérieur de l’entreprise seront soutenus par une agence d’outplacement et devraient bénéficier de deux ans de congé de reclassement en fonction de leur âge.

Pour rappel, le plan de restructuration de Nissan annoncé par Ivan Espinosa comprend une réduction de la capacité de production mondiale de 30 %, à 2,5 millions de véhicules, et une diminution de ses sites de production de 17 à 10. En difficulté, le groupe a par ailleurs annoncé une baisse de ses prévisions régionales pour l’ensemble de l’année de 3 %, à 340 000 véhicules.