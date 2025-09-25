Nissan Europe visé par une enquête sur ses délais de paiement en France

Publié le 25 septembre 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

La Direction de la concurrence du ministère de l’Économie a lancé une enquête sur Nissan Europe afin de vérifier le respect des délais de paiement envers ses fournisseurs en 2024. Une inspection est programmée le 7 octobre 2025 à son siège francilien.

Les autorités françaises examinent actuellement si la filiale européenne de Nissan a bien respecté ses délais de paiement envers ses fournisseurs en 2024. Selon une correspondance consultée par Reuters, Bercy a demandé au constructeur japonais de fournir des dossiers financiers détaillés. "Nissan Automotive Europe (NAE) a reçu une demande d'informations de la part de l'autorité française compétente concernant les paiements aux fournisseurs effectués depuis son siège européen en France au cours de l'exercice financier 2024", a déclaré le groupe dans un communiqué transmis à l'AFP. Dans une lettre datée du 19 août 2025, la direction de la concurrence du ministère de l’Économie a informé Nissan Europe de l’ouverture d’une enquête. Cette démarche s’inscrit dans un dispositif plus large destiné à vérifier que les entreprises s’acquittent dans les délais du paiement de leurs factures. Le courrier précise qu’une inspection est programmée le 7 octobre au siège régional de Nissan, situé à Montigny-le-Bretonneux, près de Paris. Cette vérification intervient alors que Nissan déploie un plan mondial de redressement visant à économiser 3,4 milliards de dollars et à relancer sa croissance. Nissan confirme une perte colossale de 4,1 milliards d'euros Le groupe nippon n’est accusé d’aucune irrégularité. La filiale du constructeur doit remettre ses documents comptables et de paiement couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

