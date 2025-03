Les meilleures ventes électriques depuis le début de l'année 2025

Après deux mois d'activité en 2025, le duel Renault 5/Citroën ë-C3 est bien installé. Mais ces deux modèles n'ont pas pu inverser la tendance. En effet, le marché de l'électrique, à fin février, recule de 1,3 % avec une part de marché de 17,7 %.

Avec 10 453 immatriculations, la Renault 5 et la Citroën ë-C3 représentent 23 % des immatriculations de VE depuis début 2025. ©Renault/Citroën

L'année 2025 devrait être celle de l'électrique. Elle le sera peut-être un peu moins avec les assouplissements annoncés par la Commission européenne.

Dans ce contexte, le marché français des véhicules électriques totalise, à fin février, 45 258 immatriculations, en baisse de 1,3 %. Cela étant, c'est mieux que le marché (-3,3 %), donc les VE grignotent de la part de marché pour atteindre 17,7 %.

Sans surprise, la Renault 5 et la Citroën ë-C3 dominent le marché, avec respectivement 5 847 et 4 606 immatriculations. Ces deux modèles représentent 23 % des immatriculations de VE ! La Tesla Model Y complète le podium avec 2 378 unités. Viennent ensuite la Peugeot e-208 (2 191) et le Renault Scenic (2 171).

2,9 % des VO sont électriques



Si l'on regarde le classement par marque, logiquement Renault est en tête avec 9 403 immatriculations (+88,3 %), devant Peugeot (5 640 ; -25,2 %) et Citroën (5 204 ; +248,6 %). Tesla (3 526 ; -44,4 %) et Volkswagen (2 343 ; +165,3 %) ferment la marche de ce top 5.

Sur le marché de l'occasion, les véhicules électriques ne font pas encore vraiment recette, avec seulement 2,9 % des transactions enregistrées depuis le début de l'année. Cela représente tout de même 26 079 changements de mains, mais surtout une croissance de 37,3 %.