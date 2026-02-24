Menu
Les Alfa Romeo Giulia et Stelvio Quadrifoglio jouent les prolongations

Publié le 24 février 2026

Par Robin Schmidt
< 1 min de lecture
Lancées en 2016, les générations actuelles des Alfa Romeo Giulia et Stelvio ont finalement été prolongées jusqu’en 2027. Le constructeur italien du groupe Stellantis vient même d'annoncer la réouverture des commandes des versions Quadrifoglio en Europe, équipées d’un V6 de 520 ch.
alfa romeo stelvio et giulia
Les Giulia et Stelvio actuelles resteront finalement au catalogue Alfa Romeo jusqu'en 2027, y compris dans leurs versions Quadrifoglio. ©Alfa Romeo

Alfa Romeo joue les prolongations avec certains de ses modèles. Après avoir annoncé le prolongement des Giulia et Stelvio jusqu'en 2027, le constructeur italien du groupe Stellantis vient en plus d’officialiser la réouverture des commandes en Europe de leurs versions Quadrifoglio, équipées d’un V6 de 520 ch.

 

Alain Descat, Alfa Romeo : "Nous comptons doubler nos ventes en 2025"

 

Toutes deux lancées en 2016, les générations actuelles des Alfa Romeo Giulia et Stelvio auront donc figuré au catalogue de la marque pendant plus de onze ans. Elles auraient pourtant dû laisser place à de nouvelles générations en 2026, conçues initialement pour être 100 % électriques.

 

Mais le constructeur italien a finalement décidé de revoir ses plans et de décaler leur lancement à 2028 afin de jouer la carte du multi-énergies. Alfa Romeo avait pourtant annoncé vouloir devenir une marque 100 % électrique dès 2027.

 

Alfa Romeo renonce à devenir 100 % électrique en 2027

 

Lancé en 2022, le Tonale devait ainsi être le dernier modèle thermique présent au catalogue. Sauf que l’Alfa Romeo Junior, commercialisé depuis 2024, est aussi disponible en motorisation microhybride, en plus des versions 100 % électriques.

