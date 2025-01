Alfa Romeo renonce à devenir 100 % électrique en 2027

Le patron de la marque en Amérique du Nord a assuré le réseau que l'objectif d'une gamme 100 % électrique en 2027 était désormais caduque. Le ralentissement du marché et la nouvelle donne politique aux États-Unis a poussé Alfa Romeo à réviser ses plans, tout comme sa maison mère, le groupe Stellantis.

Le Tonale ne sera pas le dernier véhicule thermique d'Alfa Romeo. ©Alfa Romeo

Le 100 % électrique attendra… Alfa Romeo, qui avait promis d'en finir avec le thermique en 2027, est en train de changer ses plans. Chris Feuell, directeur d'Alfa Romeo Amérique du Nord, a déclaré, le 26 janvier 2025 lors du salon NADA Show qui réunit les professionnels de la distribution automobile américaine, que la marque italienne avait décidé de revenir à une stratégie multi-énergie.

Question de survie

Le patron a confirmé sa déclaration auprès d'Automotive News qui a relevé l'information : "L'élément le plus important de notre feuille de route en matière de produits et de technologies est la transition d'une stratégie BEV uniquement pour Alfa à une stratégie multi-énergie. Nous avons 110 concessionnaires dans notre réseau américain, et il serait très difficile pour eux de survivre avec un portefeuille de BEV uniquement", a ajouté Chris Feuell.

Alfa Romeo avait acté la fin de sa gamme thermique au lendemain de la fusion de Fiat-Chrysler, sa maison mère, et de PSA, créant Stellantis. Lors de la présentation du plan stratégique, Dare Forward 2030, la marque premium italienne avait alors acté son ambition de devenir une marque 100 % électrique. Le Tonale devenait dès lors le dernier modèle thermique de la marque.

Stellantis fait marche arrière sur le 100 % électrique

Sauf que le ralentissement du marché de la voiture électrique, le retrait des aides de certains États, mais surtout avec l'élection de Donald Trump qui prône le retour aux moteurs à combustion, Alfa Romeo estime que cette bascule est prématurée et pourrait retarder son redressement.

Le journal économique Les Échos a, de son côté, indiqué que Stellantis s'apprêtait à réadapter sa plateforme STLA Small pour l'adapter à des solutions multi-énergies. La future Peugeot 208, initialement prévue pour 2026 en 100 % électrique, pourrait ainsi être proposée avec des motorisations thermiques hybrides.