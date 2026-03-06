Alfa Romeo peut dire merci à son Junior

Alfa Romeo retrouve des couleurs. Le constructeur italien a en effet vu ses ventes mondiales bondir de 20,1 % en 2025, à plus de 73 000 unités. Alfa Romeo a par ailleurs affiché une croissance à deux chiffres dans toutes les régions du monde, avec une hausse de 31,1 % en Europe, de 43,8 % en Asie et de 16,3 % au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Europe reste sans surprise son marché de prédilection, puisque plus de 80 % des ventes totales y sont réalisées. Le nombre d’immatriculations progresse dans tous les principaux pays où la marque est présente : +80,1 % au Royaume-Uni, +20,7 % en Italie, +20,5 % en Allemagne et +15,1 % en Espagne.

Les livraisons d’Alfa Romeo ont également augmenté en France. La marque italienne du groupe Stellantis a vu ses mises à la route grimper de 41,8 % en 2025, pour atteindre un total de 6 202 unités. Une bouffée d’oxygène pour Alfa Romeo qui, rappelons-le, est revenu l’an dernier sur sa promesse de basculer dans le 100 % électrique dès 2027, repoussant ainsi le renouvellement de certains modèles.

"Dépasser les 20 % de croissance mondiale, avec l’Europe à +31 %, signifie une chose très claire : Alfa Romeo est de retour dans la course. Mais ce qui compte le plus, c’est la qualité de cette trajectoire. Nous centrons chaque décision sur les clients et les conducteurs, car notre ambition n’est pas seulement d’augmenter les volumes mais de construire la désirabilité, la fidélité et la valeur dans le temps", a réagi Santo Ficili, directeur général d’Alfa Romeo.

Le Junior : nouveau best-seller d’Alfa Romeo

Cette croissance dans l’Hexagone, Alfa Romeo la doit avant tout à son Junior. Lancé en 2024, ce B-SUV, disponible à la fois en versions hybride et 100 % électrique, a en effet pu profiter l’an dernier de sa première année pleine de commercialisation. Résultat, le Junior s’est écoulé à 4 573 exemplaires sur le marché français en 2025, représentant ainsi 74 % des ventes de la marque sur le territoire.

Si le modèle plaît en France, c’est également le cas dans les autres pays. Depuis son lancement en 2024, l’Alfa Romeo Junior a dépassé les 60 000 commandes dans le monde, dont 17 % dans sa version à batterie. En Europe, il se classe d’ailleurs troisième dans le segment des B-SUV premium, prenant même la tête en Italie, en Autriche, en Grèce, en Slovaquie, et en France.

Lancé en 2022, l’Alfa Romeo Tonale a quant à lui vu ses ventes divisées par deux (-54,2 %), avec seulement 1 304 mises à la route en 2025. Bien qu’il reste de loin le deuxième modèle le plus vendu de la gamme, la marque italienne a décidé de lui offrir une mise à jour, qui se caractérise notamment par des prix en baisse, puisque la version d’entrée de gamme débute désormais à 41 000 euros, soit 1 500 euros de moins qu’auparavant.

Sans surprise, les ventes du Stelvio (151 ex. ; -68,9 %) et de la Giulia (174 ex. ; -29,3 %) ont continué de dégringoler en France. Toutes deux lancées en 2016, les générations actuelles auraient initialement dû être renouvelées cette année, pour être remplacées par de nouvelles moutures 100 % électriques.

Mais le constructeur italien a finalement décidé de revoir ses plans et de décaler leur lancement à 2028 afin de jouer la carte du multi-énergie. Les Giulia et Stelvio actuelles resteront donc finalement au catalogue d’Alfa Romeo jusqu'en 2027, y compris dans leurs versions Quadrifoglio, équipées d’un V6 de 520 ch.

"Junior a élargi notre base clients tout en restant fidèle à l’ADN sportif de la marque. Tonale entre maintenant dans sa première année pleine avec le nouveau modèle et constitue un pilier stratégique pour 2026. La gamme comprend également Giulia et Stelvio, dont les versions Quadrifoglio, des voitures qui restent des références en matière de dynamique de conduite et d’identité de marque. Notre voie est claire : évoluer tout en restant authentiquement Alfa Romeo", précise le patron de la marque.