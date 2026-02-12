Le "made in Europe" pourrait cohabiter avec le "made with Europe"

Publié le 12 février 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Alors que les discussions autour de l'Industrial Accelerator Act sont dans la dernière ligne droite, une nouvelle version du texte intègre le "made with Europe". Cela offre la possibilité d'intégrer des pays, mais qui respectent les mêmes exigences que l'Europe.

La Commission européenne envisage d'accueillir dans son "made in Europe" des pays qui auraient un contenu équivalent à ceux de l'Union. ©Union européenne

Le 25 février 2026, la Commission européenne devrait dévoiler l'Industrial Accelerator Act qui jettera les bases du "made in Europe". Il sera d'ailleurs le sujet central du sommet qui se tient en cette fin de semaine. Nos confrères de Contexte ont eu connaissance d'une nouvelle version de ce texte. Elle conserve les mêmes critères "d'origine de l'Union" mais elle ouvre la porte à une nouvelle catégorie de "pays tiers dont le contenu est considéré comme équivalent au contenu originaire de l’Union." C'est-à-dire que le "made in Europe" peut aussi devenir le "made with Europe". Une vision notamment défendue par l'Allemagne. Dernière ligne droite pour le "made in Europe" Des pays hors de l'Union pourraient ainsi concourir dans le cadre de marchés publics pour "certains produits des industries à forte intensité énergétique" et pour les véhicules. Ces "partenaires de confiance" seraient désignés par actes délégués en tenant compte des "engagements internationaux réciproques" avec l’UE et de leur "contribution aux objectifs de compétitivité, de résilience et de sécurité économique de l’Union", indique le texte. Automobile : le "made in Europe" est en campagne La Commission se réserve le droit d'exclure un pays de cette liste en cas de "violation grave de ses engagements." Par ailleurs, cette nouvelle version est moins prescriptive que la précédente dans les exigences d’émissions et d’origine appliquées aux marchés publics et aux régimes d’aides publiques. Le choix est en effet de laisser appliquer "des exigences d’origine de l’Union, des exigences bas carbone, ou les deux."

