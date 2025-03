Le French Flair débarque à Londres !

Alors que les premières R5 E-Tech sont arrivées à Bristol, en Angleterre, Renault appuie son lancement commercial avec une Maison 5 située dans l'artère la plus commerciale de Londres : Oxford Street. Les premières livraisons sont attendues dès ce printemps pour profiter d'un marché de l'électrique en hausse de 41,6 % dans le pays.

La Maison 5 de Londres sera ouverte du 22 au 30 mars 2025. ©Renault

Après la Maison 5 française, située rue Saint-Dominique dans le VIIe arrondissement de Paris, Renault va ouvrir une autre maison à une adresse prestigieuse. Mais de l'autre côté de la Manche.

En effet, la R5 E-Tech aura son écrin au 95 Oxford Street, à Londres, du 22 au 30 mars 2025. La citadine va ainsi se retrouver dans l'artère la plus commerciale de la ville avec plus de 70 millions de visiteurs par an.

"La Renault 5 est une icône pop, dégageant une énergie et un plaisir uniques partout où elle passe, et nous avons à cœur de partager cela avec le plus grand nombre" explique David Isherwood, directeur marketing de Renault UK, dans un communiqué.

"Après sa première rencontre avec les voyageurs à la gare de St Pancras à Londres l'année dernière, quel meilleur endroit pour faire découvrir une icône culturelle que le cœur même de la culture populaire ?" interroge-t-il.

Des ventes de VE en hausse de 41,6 %

Sur la marché britannique, Renault enregistre un bon début d'année avec une croissance de 12,6 % après deux mois d'activité, avec 6 621 immatriculations. Le losange grignote des parts de marché, avec 2,96 % à fin février, sachant que le marché total recule de 2 %.

Cela étant, le marché des électriques est en véritable croissance dans le pays, avec 41,6 % de gagnés depuis janvier (50 878 unités) et une part BEV de 22,8 %, contre 15,8 % un an plus tôt.

Il est donc naturel que Renault veuille surfer sur cette vague avec son R5 E-Tech. D'ailleurs, les premières "conduite à droite", 200 exemplaires, ont débarqué en Angleterre mi-février dernier pour servir le réseau. Renault UK annonce les premières livraisons aux clients au printemps 2025.