Jaguar Land Rover : le patron du design Gerry McGovern limogé

Publié le 3 décembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

D'après des informations de la presse indienne, Gerry McGovern, le directeur du design de Jaguar Land Rover, a été prié de quitter l'entreprise, le 2 décembre 2025. Un événement qui intervient quelques mois après la nomination de P.B. Balaji au poste de président du constructeur automobile.

Gerry McGovern, designer de Jaguar Land Rover, a été poussé vers la sortie. ©JLR

