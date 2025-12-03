Jaguar Land Rover : le patron du design Gerry McGovern limogé
Publié le 3 décembre 2025
Gerry McGovern n'est plus le directeur du design de Jaguar Land Rover. Selon la presse indienne, il a été débarqué le 2 décembre 2025. Cela met fin à 21 ans de collaboration entre le constructeur automobile et le principal architecte du style des voitures du groupe.
Les motifs du renvoi n'ont pas été précisés pour le moment. Gerry McGovern aurait été "escorté vers la sortie", selon les termes rapportés par les médias locaux. Un événement qui intervient quelques semaines après la nomination de P.B. Balaji au poste de président du constructeur automobile.
Homme de confiance de Ratan Tata, le président décédé l'an passé, et d'influence au sein du comité de direction, il était aussi celui par qui la controverse est arrivée. En effet, il y a un an, Gerry McGovern avait impulsé un changement d'orientation pour la marque Jaguar, provoquant de nombreuses critiques des observateurs.
Anglais d'origine, Gerry McGovern a travaillé sur le roadster MGF et le premier Land Rover Freelander pour le compte de British Leyland Motor. Il a ensuite rejoint le groupe Ford en 1999 qui lui confie les marques Lincoln et Mercury dans un studio de design de Californie. En 2004, il retraverse l'Atlantique, appelé par Land Rover.
