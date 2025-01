Il n'y aura pas de pause pour Renault en 2025

Publié le 20 janvier 2025 ■ Par Nabil Bourassi ■ 3 min de lecture

Après l'avalanche de nouveautés qui a inondé les showrooms Renault ces trois dernières années, 2025 devait être le temps de la consolidation du catalogue avec le déploiement des R5 et R4. En réalité, des produits inédits doivent encore être annoncés au second semestre, et pas des moindres...

Une Renault Clio de sixième génération doit être présentée fin 2025. ©Renault

Après avoir lancé une profusion de nouveautés, Renault espérait faire une pause sur le rythme de ses lancements en 2025 en Europe. "Il faut laisser le temps aux équipes commerciales de s'emparer de notre nouvelle gamme" a plaidé Fabrice Cambolive, patron de la marque Renault, lors de la présentation des résultats commerciaux 2024. Un catalogue conséquent Il faut dire qu'en trois ans, Renault n'a pas chômé : Symbioz, Rafale, Austral, Scenic, Espace, R5… Rarement, la marque au losange n'avait lancé autant de nouveautés sur une période aussi courte. Au point de susciter des critiques sur la gamme des SUV jugée pléthorique : jusqu'à six en comptant l'Arkana qui devrait néanmoins disparaître, remplacé par le Symbioz. La marque française jouit aujourd'hui d'une gamme très jeune et positionnée sur les segments les plus lucratifs, le segment C et les 100 % électriques. En 2024, Renault a surfé sur ses nouveautés pour garder le rythme de la croissance Mais l'année 2025 sera aussi l'année de la montée en puissance de la R5, fraîchement élue Voiture de l'année et dont le démarrage est annoncé comme très prometteur. D'autant que la citadine devrait être bientôt disponible dans une version LFP (batteries au lithium, fer et phosphate) à moins de 25 000 euros. Ce sera aussi l'année de la commercialisation de la R4, présentée au dernier Mondial de Paris et dont Renault attend beaucoup. Le Kardian bientôt complété par un nouveau SUV Hors d'Europe, Renault sera également très occupé. Il devrait poursuivre le déploiement du Kardian sur de nouveaux marchés. Il vient tout juste d'arriver au Maroc, pays à partir duquel il devrait partir à l'export vers d'autres pays émergents. Le Koleos, commercialisé non sans succès en Corée du Sud, pourrait également être produit ailleurs. En outre, un deuxième modèle sera présenté pour renforcer l'offensive de Renault dans ces pays. Il s'agira d'un SUV de segment C. Mais la pause de nouveautés annoncée par Fabrice Cambolive n'aura pas lieu. D'abord, Renault présentera sa Twingo en fin d'année, comme promis. L'enjeu pour Renault est de respecter l'agenda qu'il s'était fixé pour développer sa microcitadine en seulement deux ans. La nouvelle Twingo est également stratégique parce qu'elle permettrait à la marque de disposer d'un véhicule électrique à moins de 20 000 euros, un puissant levier de crédits CO2 dans le cadre des normes CAFE. La méthode Luca de Meo Ensuite, Renault devrait également lever le voile sur la sixième génération de sa Clio à la fin de l'année. Cette citadine est hautement stratégique puisqu'il s'agit d'un best-seller pour le groupe. La stratégie de Luca de Meo consiste à profiter des opérations marketing d'un lancement pour saturer l'espace médiatique autour de la marque au losange. Cette méthode est aux antipodes de celle adoptée chez Stellantis, où le rythme des lancements est très mesuré (un par an maximum) et qui disposent de budgets marketing parcimonieux.

