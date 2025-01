Renault dévoile l’intérieur du concept car de la future Twingo

À l'aube de l'ouverture du salon de Bruxelles 2025, Renault présente l’intérieur du prototype de la Twingo E-Tech. Cet habitacle, rempli de clins d’œil au modèle originel, donne un aperçu de certains éléments qui pourraient être repris sur le véhicule de série. Ce dernier sera lancé en 2026.

Ce prototype préfigure la future version de série de la Twingo E-Tech qui sortira en 2026. ©Renault

On connaissait déjà l’extérieur du concept car de la Twingo E-Tech. Désormais, on connaît également l'intérieur. À quelques heures de l’ouverture du salon de Bruxelles 2025, Renault a en effet présenté l’habitacle du prototype qui préfigure le futur véhicule de série.

Fidèle à l’esprit de la première génération du modèle, cet intérieur annonce ainsi les orientations de design de la Twingo E-Tech electric, dont la commercialisation est prévue pour 2026. Le constructeur au losange s’est par ailleurs donné pour objectif de fabriquer sa voiture en Europe et de fixer son ticket d’entrée en dessous de 20 000 euros.

Des clins d’œil à la première Twingo

À l’instar de l’extérieur, l’habitacle du concept car de la Twingo E-Tech s'inspire de la version originelle. À commencer par la planche de bord cylindrique, dont la forme ravive le souvenir de la première génération de la Twingo. Modernisée, elle est équipée d’un tableau de bord numérique de 7 pouces et d’un écran multimédia central de 10,1 pouces.

Les trois boutons de réglage de la climatisation refont leur apparition, au même titre que le bouton rouge des feux de détresse qui a en revanche été abaissé au même niveau. La sellerie s’inspire des motifs colorés de la première génération, tandis que les intérieurs de porte avant y font aussi écho.

Autre clin d’œil, la banquette arrière du prototype de la Twingo E-Tech electric coulisse et se rabat en deux parties. Cette dernière illustre la volonté de Renault de concevoir un intérieur répondant à tous les besoins quotidiens de façon intuitive, rendant l’usage du véhicule plus pratique, et également renforcé par l’accès facilité grâce à la carrosserie cinq portes.