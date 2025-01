Hyundai Motor renforce ses capacités d'ingénierie au Nürburgring

Le constructeur sud-coréen a dévoilé des projets d'investissement pour l'électrique en Europe. Hyundai Motor misera sur l'Allemagne. D'abord, il va étendre sa surface au sol aux abords du Nürburgring, puis il inaugurera l'un des campus les plus modernes au monde à Rüsselsheim.

Hyundai est installé au Nürburgring depuis 2011. ©Hyundai Motor

Hyundai Mortor a mobilisé des ressources pour donner plus de moyens à ses équipes européennes. Le constructeur, qui possède les marques Hyundai, Kia et Genesis, a annoncé, vendredi 24 janvier 2025, avoir investi dans ses structures de R&D allemandes. Un projet qui tend à montrer l'ambition du groupe sud-coréen sur le Vieux Continent.

Cet engagement se matérialise par l'agrandissement des infrastructures aménagées aux abords du circuit du Nürburgring. Les ingénieurs disposeront de plus d'espace au centre d'essais. Au total, Hyundai Motor a ajouté 834 m2 à ce qui avait été mis en place depuis 2013. Pour mémoire, le constructeur réalise des tests de mise au point et durabilité au Nürburgring depuis 2011.

Ce gain de superficie permettra d'accueillir notamment de nouveaux ateliers, des laboratoires spécialisés et des bornes de recharge haute tension pour les véhicules électriques. La preuve que le sud-coréen compte poursuivre son plan produits sous le signe de la transition énergétique.

"Cet agrandissement marque une étape clé dans la sécurisation des infrastructures nécessaires à la mobilité de demain, a commenté par voie de communiqué Tyrone Johnson, directeur du centre technique de Hyundai Motor Europe. Il témoigne de notre confiance en la croissance du marché des VE et de notre détermination à innover durablement. Ce faisant, nous réaffirmons clairement notre engagement en faveur de l’électrification en Europe".

Un campus flambant neuf de 25 000 m2

Une extension qui sera suivie par un autre projet d'envergure. En effet, en mars 2025, le Square Campus sera inauguré au sein du centre technique de Hyundai Motor Europe. Étendu sur 25 000 m2, ce site érigé à Russelsheim (Rhin-Main) a vocation à établir un nouveau standard de modernité dans l'industrie automobile.

"Cette extension de nos installations illustre bien l’état d’esprit avant-gardiste qui est le nôtre chez Hyundai Motor Group. Nous allons constamment de l’avant, avec la ferme volonté de relever les défis et de repousser les limites pour obtenir des succès encore plus grands", appuie Tyrone Johnson.

Le bâtiment logera le plus grand banc d'essais dynamométrique du groupe Hyundai Motor. Il sera dédié à la mesure des bruits et vibrations des véhicules. Il servira aussi pour les évaluations de châssis et de groupes propulseurs de dernière génération du constructeur. Ces appareils sont utilisés pour simuler et évaluer les performances des véhicules dans diverses conditions sans avoir à effectuer des essais sur route.

Dans le cadre de cet investissement, dont le montant n'a pas été révélé, Hyundai Motor a créé une plateforme de candidatures. Le constructeur soutient que son implantation en Allemagne donne la possibilité de stimuler les ingénieurs avec des défis dans divers registres, parmi lesquels le développement des groupes propulseurs électriques, les systèmes d'aide à la conduite (Adas) et la dynamique des véhicules.