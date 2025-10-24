Ford : résultats solides au troisième trimestre 2025

Au troisième trimestre 2025, Ford a affiché un chiffre d'affaires record de 50,5 milliards de dollars, en hausse de 9,4 %. Malgré cela, le constructeur américain a révisé à la baisse ses objectifs annuels mais vise déjà un rebond en 2026.

Ford prévoit de booster sa production de pick-up en 2026. ©Ford

Le constructeur américain Ford a annoncé des résultats bien supérieurs aux attentes au troisième trimestre 2025.

En effet, le constructeur a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel record de 50,53 milliards de dollars (+9,4 %) et un bénéfice net quasiment triplé sur un an à 2,45 milliards de dollars. Le consensus des analystes de FactSet anticipait respectivement 47,05 milliards et 1,40 milliard.

Incendie chez un fournisseur stratégique

Mais de mauvaises nouvelles ont contraint Ford à abaisser ses prévisions annuelles à données comparables : le bénéfice d'exploitation devrait être compris entre 6 et 6,5 milliards de dollars (7 à 8,5 milliards anticipé en février) et son flux de trésorerie entre 2 et 3 milliards (3,5 à 4,5 milliards auparavant).

Un incendie a ravagé en partie, mi-septembre, une usine, située dans l’État de New York, de la société Novelis. Celle-ci est un important fournisseur de Ford, l'approvisionnant en aluminium pour la fabrication de plusieurs modèles de sa gamme vedette F-150, pick-up le plus vendu aux États-Unis depuis presque cinq décennies.

Le groupe estime l'impact sur ses comptes à un milliard de dollars sur 2025 et 2026, et a pris des mesures. Lors d'un entretien avec des journalistes, les dirigeants ont précisé avoir suffisamment de stock pour que les clients ne soient pas lésés à court terme.

Dans un communiqué distinct, Ford a expliqué que la cadence de production allait augmenter "significativement" dans plusieurs de ses usines à partir du premier trimestre 2026 pour répondre à la "forte demande" et récupérer ses pertes.

50 000 pick-up en plus en 2026

Pour ce faire, une troisième rotation va être ajoutée au Rouge Complex de Ford à Dearborn, entraînant le recrutement de 900 personnes, et le personnel de la Kentucky Truck Plant (KTP) - plus grande usine de Ford et qui génère environ 25 milliards de chiffre d'affaires par an - va aussi être renforcé d'une centaine de nouvelles recrues.

L'objectif est de fabriquer plus de 50 000 pick-up supplémentaires en 2026, en partant du principe que l'usine Novelis pourra être totalement opérationnelle "fin novembre-début décembre". Autre élément ayant pesé sur les comptes du troisième trimestre, les droits de douane dont l'ampleur n'a cessé de faire du yo-yo depuis le printemps.

En conséquence, l'estimation du surcoût net total pour 2025 par Ford aussi : 1,5 milliard en mai, environ 2 milliards en juillet et, désormais, 1 milliard de dollars dont 700 millions au troisième trimestre.

Mais, a précisé la directrice financière Sherry House, une partie devrait être récupérée au quatrième trimestre après de récentes nouvelles annonces du président Donald Trump. Selon elle, à ce stade du moins, Ford a "absorbé" ce surcoût, c'est-à-dire ne l'a pas répercuté sur ses clients. (avec AFP)