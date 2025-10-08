BMW revoit à la baisse ses ambitions 2025

Publié le 8 octobre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Malgré des ventes en hausse de 8,8 % au troisième trimestre 2025, BMW a revu à la baisse ses prévisions de résultats pour l'exercice complet. Les difficultés en Chine et l'impact des droits de douane américains sont en cause.

Les ventes du groupe BMW ont augmenté de 8,8 % au troisième trimestre 2025, avec 588 300 unités. ©BMW

À l'inverse de son éternel concurrent, Mercedes-Benz, BMW a vu ses ventes augmenter de 8,8 %, avec 588 300 unités, durant le troisième trimestre 2025. Cependant, le groupe munichois a annoncé une "légère baisse" de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours. "Alors que BMW a enregistré une augmentation de ses ventes en Europe et en Amérique en septembre, la croissance visée sur le marché chinois est restée en deçà des attentes", explique le groupe dans un communiqué. La marge opérationnelle dans le segment automobile est ainsi attendue entre 5 et 6 %, contre 5 à 7 % visés auparavant. Dans ce contexte, l'entreprise a "décidé de revoir à la baisse ses prévisions de ventes pour le marché chinois au quatrième trimestre". L'impact des droits de douane Le groupe allemand met aussi en avant une réduction de droits de douane américains qui tarde à se concrétiser. "Dans ce contexte, BMW maintient toutefois son hypothèse selon laquelle l'UE appliquera rétroactivement au 1er août la réduction douanière convenue avec les États-Unis pour l'importation de voitures et de pièces détachées dans l'UE de 10 à 0 %", ajoute-t-il. BMW prévoit désormais que les remboursements de droits de douane américains et allemands, de "plusieurs centaines de millions" d'euros, interviendront en 2026 au lieu de 2025. (avec AFP)

