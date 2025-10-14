Antoine Bourbonneux nommé à la tête de BMW Motorrad

Après 36 années passées chez le constructeur en France, Pascal Mitsch quitte la vie professionnelle. Antoine Bourbonneux lui succédera à partir du 2 janvier 2026 aux commandes de BMW Motorrad.

Antoine Bourbonneux sera le directeur de BMW Motorrad France le 2 janvier 2026. ©BMW

Après des mouvements dans les organigrammes de BMW et Mini, la branche moto du groupe en France, BMW Motorrad, aura un nouveau directeur à partir du 2 janvier 2026.

En effet, Antoine Bourbonneux va succéder à Pascal Mitsch et entrer au comité exécutif du groupe. "Nous sommes convaincus que le parcours riche et la connaissance approfondie de l’écosystème BMW Group permettront à Antoine Bourbonneux de renforcer la position de BMW Motorrad, la France étant le deuxième marché mondial pour le segment deux-roues de BMW Group", souligne Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France.

Le président n'a pas manqué de saluer le futur retraité : "J’adresse ma sincère gratitude à Pascal Mitsch pour son dévouement et sa contribution inestimable à notre groupe à diverses fonctions depuis 36 ans. Son professionnalisme et son esprit d'équipe laisseront une empreinte durable au sein du BMW Group en France. À compter du 1er janvier, il pourra profiter d’une retraite bien méritée, épanouissante et pleine de nouvelles aventures."

Diplômé de l’Institut supérieur du commerce de Paris (ISC) et fort de 25 années d’expérience dans l’industrie automobile, Antoine Bourbonneux connaît bien le groupe.

"Parmi les réalisations marquantes de son parcours, se dégagent le lancement de la marque BMW i en France et l’atteinte de records historiques de volumes et de marges pour les marques BMW et Mini", indique le constructeur dans un communiqué.

À partir du 2 janvier 2026, Antoine Bourbonneux aura pour mission de concrétiser les ambitions de BMW Motorrad qui, en 2024, se positionnait comme deuxième marque sur le marché des plus de 500 cm3 et la troisième sur le marché des plus 125 cm3 en France.

Avec cette nomination, effective début 2026, la direction du groupe BMW en France sera ainsi composée :