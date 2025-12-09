Alpine : Bruno Hohmann remplace Antonino Labate

Publié le 9 décembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

À partir du 1er janvier 2026, la direction des ventes, du marketing et de l'expérience client Alpine sera confiée à Bruno Hohmann. Actuellement directeur des ventes monde de la marque Renault, il va succéder à Antonino Labate, qui quitte le groupe français.

Bruno Hohmann va prendre, le 1er janvier 2026, la direction des ventes, du marketing et de l'expérience client d'Alpine. ©Alpine/Fisheye Manufacture/Marie Rouge

Avec la nouvelle année, Alpine aura également un nouveau directeur des ventes, du marketing et de l'expérience client. En effet, le 1er janvier 2026, Bruno Hohmann va succéder à Antonino Labate. "Sa riche expérience au sein du groupe et dans des fonctions commerciales et marketing à l'international sera un atout majeur pour consolider l'expansion de notre gamme, renforcer la marque sur nos marchés clés et construire une expérience client Alpine sur mesure", explique Philippe Krief, le patron d'Alpine, dans un communiqué. Jusqu'ici directeur des ventes monde de la marque Renault, Bruno Hohmann est titulaire de deux masters en génie mécanique et en moteurs à combustion de l'université fédérale du Paraná/Institut français du pétrole de Curitiba (Brésil). Essai Alpine A390 : pour faire mentir les lois de la physique En 2003, il rejoint le groupe Renault dans son pays d'origine, le Brésil. Il y occupe différents postes liés au produit avant d'évoluer pendant plus de dix ans en Amérique latine à des rôles au sein des équipes produit, marketing et ventes. En 2017, il s'installe en Europe pour prendre la direction des opérations de la marque Renault aux Pays-Bas. Peu après, il intègre le siège et devient le directeur de cabinet du directeur général. De 2020 à 2023, il retourne au Brésil pour superviser la mise en œuvre du plan Renaulution et piloter les activités commerciales de la marque au losange sur son deuxième plus grand marché en tant que directeur des opérations commerciales. Il est ensuite promu directeur des ventes monde pour la marque Renault en 2023.

