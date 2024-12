AdBlue : Stellantis lance un plan d'indemnisation européen

Sous la pression de l'Europe, Stellantis s’engage à indemniser les automobilistes concernés par des problèmes affectant les réservoirs AdBlue de véhicules fabriqués entre 2014 et 2020. Ces mesures, initialement mises en place en Italie, sont désormais étendues à l’ensemble des États européens.

Stellantis annonce des mesures d'indemnisation pour les problèmes des réservoirs AdBlue. ©AdobeStock

Le groupe Stellantis a annoncé un ensemble de mesures d’indemnisation à destination des propriétaires de véhicules diesel affectés par des problèmes logiciels liés aux réservoirs AdBlue. Ce dispositif, élaboré en collaboration avec la Commission européenne et le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC), concerne les modèles Peugeot, Citroën, DS et Opel, produits entre janvier 2014 et août 2020.

Ces véhicules présentaient un dysfonctionnement logiciel indiquant à tort que le réservoir AdBlue était vide, provoquant l’arrêt du moteur et empêchant son redémarrage. Ce problème a généré des réparations coûteuses pour les conducteurs, qui avaient alerté des associations de consommateurs en Espagne et en Italie dès 2023.

Une plateforme dédiée pour une indemnisation simplifiée

À la suite d'une enquête de l’autorité italienne de la concurrence (AGCM) en septembre 2023, Stellantis a initialement mis en place des mesures de compensation sur le marché transalpin. Désormais, ces mesures s’appliqueront dans tous les États de l’Union européenne.

Parmi ses engagements, le constructeur prendra en charge les frais de pièces, selon l’âge et le kilométrage du véhicule, jusqu’à huit ans après la date de fabrication. Soit jusqu’en 2028 pour les modèles produits en août 2020. Les conducteurs pourront bénéficier d'un financement intégral pour les véhicules de moins de cinq ans et 150 000 km. Cette prise en charge variera entre 30 % et 90 % pour les modèles de cinq à huit ans, selon leur kilométrage.

De plus, une somme de 30 euros sera allouée pour couvrir une partie des frais de main-d'œuvre. Stellantis s'engage également à prendre en charge intégralement les pièces et la main-d'œuvre pour les véhicules subissant des pannes répétées.

Pour accompagner cette opération, le groupe automobile annonce le lancement d'une plateforme dédiée, dès janvier 2025. Elle permettra notamment aux consommateurs ayant bénéficié de remboursements moins favorables depuis 2021 de demander un complément d’indemnisation.

Une formation prévue pour les réseaux

Pour garantir la bonne mise en œuvre de ces engagements, Stellantis prévoit également de former ses réseaux et ses équipes afin d’informer les automobilistes sur les options de couverture disponibles.

Michael McGrath, commissaire européen chargé de la protection des consommateurs, a salué cette initiative : "Je salue la conclusion positive de notre dialogue conjoint avec Stellantis, qui aidera les utilisateurs concernés à obtenir une réparation adéquate. Il s'agit là d'un autre exemple des avantages concrets de notre coopération conjointe, dans le domaine des politiques des consommateurs et au-delà."

De son côté, l’UFC-Que Choisir, qui avait saisi la DGCCRF et la Commission européenne du scandale de l’AdBlue, a salué cet engagement qui "met fin à une inadmissible iniquité". "Il n’était pas logique que, confrontés au même problème, les consommateurs français soient moins bien traités que leurs homologues italiens", a déclaré Marie-Amandine Stévenin, présidente de l'association.