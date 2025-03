Qui sont les finalistes du Grand Prix ACF AutoTech 2025 ?

Le 2 avril 2025, l'Automobile club de France accueillera la huitième édition du Grand Prix ACF AutoTech. Ce concours d'innovation sans équivalent en France permet de découvrir les futures pépites de l'industrie et du service dans le domaine de la mobilité. Découvrez la liste des finalistes.

Plus de 500 start-up ont été mises en lumière depuis la création du Grand Prix ACF AutoTech en 2017. ©Grand Prix ACF AutoTech

Même lieu, même ambiance festive. Le 2 avril 2025, l'Automobile club de France (ACF) sera le théâtre de la finale de la huitième édition du Grand Prix ACF AutoTech. Ce concours d'innovation organisé par Richard de Cabrol en collaboration avec l'Essec aspire à offrir aux lauréats une chance unique de briller auprès des acteurs de l'industrie automobile et des fonds d'investissement, partenaires de l'évènement.

Encore une fois, la compétition prend une dimension internationale en ouvrant la porte aux start-up du monde entier. Il faut garder en tête que, depuis sa création en 2017, le Grand Prix ACF AutoTech a mis en lumière près de 500 jeunes entreprises et récompensé 42 d'entre elles. Des sociétés dont les trajectoires ont toutes été ascendantes, confirmant la perspicacité du jury.

Trois trophées seront décernés. Celui du Grand Prix ACF pour les start-up les plus avancées dans leur développement. Celui du Prix Pionnier ACF pour les sociétés encore au premier stade de leur aventure. Celui, enfin, qui s'intitule GPACF GreenTech attribué aux start-up finalistes, dont le produit ou le service répond le plus aux enjeux environnementaux.

Voici la liste des six finalistes qui viendront présenter leur projet le soir du 2 avril prochain à l'Automobile club de France.

Pour le Grand Prix ACF

H2Gremm (France, Edern) propose une station de ravitaillement en hydrogène pour la mobilité légère. Elle convient à une large gamme d’applications, des vélos aux voitures, des concessionnaires aux plateformes logistiques, pour un usage domestique, collectif ou industriel.

Carbon Waters (France, Pessac) commercialise Graph’Up Optim, un additif à base de graphène qui optimise les cycles de cuisson des polymères et composites, permettant ainsi de réduire la facture énergétique et les cycles de production de pièces composites.

Tetmet (France, Paris) – Leurs produits englobent l'ingénierie et la fabrication avec des plugins de CAO et des machines basées sur la robotique standard de l'industrie. Cette technologie améliore le rapport résistance/poids jusqu'à 80 % en utilisant uniquement des matériaux ordinaires abondants et permet d'accorder les propriétés des matériaux.

Pour le Prix Pionnier ACF

Abiliz (France, Paris) lance la première solution en France de leasing de voitures adaptées, facilitant la mobilité des personnes en situation de handicap grâce à une offre sur mesure. Cette offre permet de simplifier le quotidien des utilisateurs en répondant à leurs besoins spécifiques avec des solutions de location longue durée ou avec option d'achat. La startup est dirigée par Charlotte de Vilmorin, ancienne Prix Pionnier ACF 2018 avec sa première startup, Wheeliz.

Merci Paulo (France, Paris) – L'entreprise aspire à simplifier l'accès aux pièces automobiles en offrant une solution rapide, fiable et personnalisée, grâce à une demande en ligne et à une réponse en moins de 48 heures. Avec un algorithme optimisé et une équipe experte, l'entreprise garantit des pièces compatibles à des prix justes pour les particuliers et les professionnels.

Olec Technology (Lettonie) a conçu des surfaces lumineuses imprimées pour une production durable. La société entend réduire les coûts de fabrication de l'éclairage en minimisant l'utilisation des matériaux et en simplifiant les processus de production. Leur technologie permet également de développer de nouvelles applications grâce à de grandes surfaces lumineuses, flexibles et imprimées.