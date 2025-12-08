Les feux au vert pour Oki

Fidèle parmi les fidèles d'Equip Auto, Oki n’a pas manqué d'y mettre en avant sa nouvelle gamme de portiques à brosses, disponible en complément des pistes de lavage haute pression. De quoi envisager l’avenir avec une certaine sérénité.

À l’instar des autres produits de la gamme Oki, le portique 3 brosses Prestige arbore la couleur verte chère à la marque de Courlay. ©Oki

Après une période récente un peu plus calme, dans la lignée de celle ressentie globalement par le secteur du lavage (la faute aux différents épisodes de sécheresse), Oki connaît à nouveau une bonne dynamique sur le plan commercial.

"Aujourd’hui, nous avons rattrapé une bonne partie de notre retard au niveau des ventes, sachant aussi que notre nouvelle gamme de portiques disponible depuis la mi-2024 vient appuyer cette dynamique, assure Pierre Marollaud, président d’Oki. Les feux sont au vert".

Pour ce qui concerne la nouvelle gamme de portiques, l’offre s’avère très complète avec une machine d’entrée de gamme (le Primo), et d'autres plus haut de gamme répondant au nom de Privilège et de Prodige.

En outre, la gamme comporte un portique hybride et un autre sans contact (l’Okijet), donc full HP. Évidemment, toutes ces machines arborent la couleur verte propre à la marque.

Un déploiement sur la région est de la France

Au-delà de cette gamme attractive, le fabricant de Courlay (79) a installé sa millième station de lavage en 2024 et en compte aujourd’hui environ 1 100 dont bon nombre historiquement implantées dans le Grand Ouest. "Nous progressons toutefois vers le centre et l’est dans la mesure où nous avons implanté des stations à Saint-Étienne, Grenoble, Bourg-en-Bresse et Vesoul, indique Pierre Marollaud. En fait, nous remontons la zone entre Lyon et Nancy et, dernièrement, nous avons installé une douzaine de pistes HP autour de Nancy".

Ainsi, au global, Oki compte aujourd’hui quelque 1 800 pistes haute pression réparties sur le territoire, et environ 300 portiques. Parallèlement à son déploiement, le fabricant français poursuit le développement de la nouvelle version de station de lavage initiée en 2022, celle-ci intégrant les écrans tactiles, la connectivité et la gestion à distance.

"En ce sens, nous sommes en train de créer une application de plateforme afin que l’exploitant puisse également prendre en main sa station et intervenir à distance, notamment au niveau de ses produits, de la réserve d’eau osmosée, etc.", explique Pierre Marollaud. Pour Oki, l’actualité passe enfin par le ralliement à Mobilians, dans le cadre de la mise en avant de la profession, et de sa défense.