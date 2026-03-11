Menu
Lavage Diffusion se réinvente sous la bannière Hexa Wash

Publié le 11 mars 2026

Par Marc David
3 min de lecture
Lavage Diffusion tourne la page Ceccato et adopte une nouvelle stratégie en distribuant sa propre gamme de portiques et autres systèmes de lavage haute pression, sous sa nouvelle identité Hexa Wash. De son côté, Renew Wash regroupe son offre de portiques reconditionnés.
Lavage Diffusion Hexa Wash
Fer de lance de la gamme Hexa Wash, l’Hexa Pro Max bénéficie d’une connectivité totale avec deux caméras et un accès à distance. ©Hexa Wash

Le partenariat a vécu. En décembre dernier, Lavage Diffusion a tourné la page Ceccato après seulement deux ans de collaboration avec le fabricant italien de Grisignano di Zocco (province de Vicence). Tandis que ce dernier a dû se mettre en quête d’un nouveau distributeur officiel, en l’occurrence la société Aquatech située à Villefontaine, en Isère, Lavage Diffusion a changé d’identité en prenant le nom d’Hexa Wash.

 

"À l’origine, mon idée était de concevoir une gamme en propre et de ce fait, nous avons continué de travailler en amont en ce sens, en étoffant notre offre, explique Frédéric Demoulin, fondateur d’Hexa Wash. Parallèlement à cette démarche, la finalisation des travaux de construction de notre usine de portiques reconditionnés nous a amenés à créer la marque Renew Wash. Ces portiques remanufacturés, issus de marques diverses, se positionnent comme une alternative aux équipements neufs assemblés dans notre usine". Une usine située à Pia, non loin de Perpignan, également siège social de la société.

 

Un cahier des charges pragmatique pour une simplicité d’entretien

 

Pour ce qui concerne le matériel neuf regroupé sous la marque Hexa Wash, le cahier des charges, pragmatique, repose sur la conception d’équipements robustes en vue d’accroître la fiabilité technique, l’efficacité de lavage et la simplicité d’entretien au quotidien, le tout avec un positionnement tarifaire attractif (29 000 euros HT pour les matériels d’entrée de gamme) et la notion de rentabilité en toile de fond. En outre, chaque modèle de la gamme est proposé avec toutes les options classiques, sans aucun surplus. En d’autres termes, exit le superflu tel que les options à rallonge !

 

Lavage Diffusion mise sur les partenariats

 

"Cette typologie de machines, issue d’une sous-traitance de l’ordre de 50 à 70 % et d’une banque de pièces hyperstandardisées, s’adresse clairement aux concessionnaires automobiles, aux loueurs et aux spécialistes du véhicule d’occasion, voire aux enseignes de la grande distribution", indique Frédéric Demoulin. À titre d’exemple, l’Hexa Pro Max dispose d’une détection du contour d'un véhicule à 360°, permettant au portique d’ajuster ses cycles de lavage avec une fluidité totale.

 

Caméras et connectivité à distance de série

 

Avec des dimensions de pistes de 10,5 m sur 4,5 m, il accueille des véhicules jusqu’à 2,3 m de large et 2,2 m de haut, répondant ainsi aux besoins des professionnels les plus exigeants. En outre, comme l’ensemble de la gamme Hexa Wash, l’Hexa Pro Max bénéficie d’une connectivité totale avec deux caméras et un accès à distance.

 

Ce dispositif permet de surveiller l’équipement en temps réel, de le repositionner à distance et de réaliser des diagnostics immédiats en vue de réarmer la machine rapidement, supprimant les mises à l’arrêt inutiles et optimisant la disponibilité.

 

Autre exemple, l’Hexa Jet Max. Ce robot haute pression à 360° offre un lavage et un séchage en "drive" de haute performance sans aucun contact avec le véhicule. Pour garantir une sérénité totale, Hexa Wash propose une extension de garantie sur sa gamme allant jusqu’à trois ans, et même au-delà.

