Lavage Diffusion mise sur les partenariats

Outre un nouveau partenariat et une acquisition, le distributeur officiel de la marque Ceccato en France continue de renforcer ses effectifs. Lavage Diffusion compte rapidement atteindre sa vitesse de croisière.

Le nouveau Pegasus, ici dans l’un des centres La Laveuse, représente l’un des atouts de la gamme portiques à brosses de Ceccato, acteur italien reconnu. ©Ceccato

Distributeur officiel des équipements Ceccato depuis un an, Lavage Diffusion a mis à profit ce début d’année 2025 pour asseoir sa présence sur le territoire. En ce sens, le représentant de la marque italienne vient tout juste de signer un contrat de distribution exclusif pour la France avec Alpha, une société spécialisée dans les périphériques de lavage tels que les aspirateurs et autres gonfleurs. "Pour nous, ce partenariat s’avère important dans la mesure où il vient combler un certain manque à notre niveau, avec désormais la possibilité de proposer une offre complète à nos clients", souligne Frédéric Demoulin, dirigeant de Lavage Diffusion.

En outre, la société parisienne a également fait l’acquisition de Torras, une métallerie, dans l’optique de concevoir ses propres charpentes de lavage. De quoi présenter d’ici peu un catalogue comptant plusieurs modèles. Avec l’offre Pragma Blue relative au recyclage des eaux usées, la boucle est bouclée pour Lavage Diffusion.

Une vitesse de croisière de 100 à 120 machines par an

Lavage Diffusion rappelle que ses résultats commerciaux de 2024 sont un peu tronqués puisque son activité a réellement démarré en avril, le temps de mettre en place la structure commerciale et technique en février et mars. "En faisant abstraction des mois d’août et de décembre peu porteurs pour l’activité, nous pouvons considérer que nous avons vraiment travaillé sur cinq mois, indique Frédéric Demoulin. Cela dit, nous sommes plutôt satisfaits dans la mesure où nous avons commercialisé un peu plus d’une vingtaine de machines sur cette période, le tout avec un fichier clients fort peu étoffé. De quoi appréhender cette année 2025 plus sereinement et viser le cap d’une cinquantaine de machines, sachant qu’une vitesse de croisière à 100/120 machines par an nous satisferait pleinement".

Pour atteindre ses objectifs, Lavage Diffusion peut compter sur une couverture nationale. Concrètement, celle-ci s’appuie sur six installateurs agréés reconnus pour leur structure, sachant que le distributeur couvre en direct toute la partie sud de l’Hexagone (axe Bordeaux/Valence). Son effectif repose sur une vingtaine de collaborateurs dont cinq commerciaux et une quinzaine de techniciens.