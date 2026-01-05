Guilhem Arthuis atterrit chez Leboncoin

Depuis début janvier 2026, Leboncoin compte un nouveau membre dans son équipe dirigeante. Guilhem Arthuis a pris le poste de responsable du développement et du marketing. Il exerçait précédemment dans le groupe Rousseau.

Guilhem Arthuis rejoint Leboncoin. ©DR

Il avait officialisé son départ du groupe Rousseau en septembre 2025. Il a enfin révélé son point de chute. Guilhem Arthuis a été nommé au poste de responsable du développement et du marketing du groupe Leboncoin. Une fonction qu'il occupe depuis le 1er janvier 2026.

Il aura passé plus de douze ans au service du concessionnaire francilien en tant que responsable marketing et communication. En ajoutant son expérience de responsable marketing du groupe Rédélé, entre 2010 et 2013, Guilhem Arthuis cumule plus de quinze ans dans l'univers des groupes de distribution automobile.

Une expérience que le diplômé de l'Essca et de l'Inseec va mettre au service de la première plateforme de diffusion des offres de voitures d'occasion. Guilhem Arthuis sera spécifiquement intégré au département Mobility, dirigé par Olivier Flavier.

Leboncoin est engagé dans une stratégie de démultiplication des services fondés sur l'exploitation des données. Des outils destinés à aider les distributeurs à prendre les décisions commerciales les plus judicieuses. La plateforme veut aussi faire la promotion de modules garantissant plus de visibilité aux annonces.