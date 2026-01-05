Menu
fermer
S'abonner
Services

Guilhem Arthuis atterrit chez Leboncoin

Publié le 5 janvier 2026

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
Depuis début janvier 2026, Leboncoin compte un nouveau membre dans son équipe dirigeante. Guilhem Arthuis a pris le poste de responsable du développement et du marketing. Il exerçait précédemment dans le groupe Rousseau.
guilhem arthuis leboncoin
Guilhem Arthuis rejoint Leboncoin. ©DR

Il avait officialisé son départ du groupe Rousseau en septembre 2025. Il a enfin révélé son point de chute. Guilhem Arthuis a été nommé au poste de responsable du développement et du marketing du groupe Leboncoin. Une fonction qu'il occupe depuis le 1er janvier 2026.

 

Il aura passé plus de douze ans au service du concessionnaire francilien en tant que responsable marketing et communication. En ajoutant son expérience de responsable marketing du groupe Rédélé, entre 2010 et 2013, Guilhem Arthuis cumule plus de quinze ans dans l'univers des groupes de distribution automobile.

 

La mutation des infomédiaires est lancée

 

Une expérience que le diplômé de l'Essca et de l'Inseec va mettre au service de la première plateforme de diffusion des offres de voitures d'occasion. Guilhem Arthuis sera spécifiquement intégré au département Mobility, dirigé par Olivier Flavier.

 

Leboncoin est engagé dans une stratégie de démultiplication des services fondés sur l'exploitation des données. Des outils destinés à aider les distributeurs à prendre les décisions commerciales les plus judicieuses. La plateforme veut aussi faire la promotion de modules garantissant plus de visibilité aux annonces.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Renault perd son pilier de l'IA : Luc Julia

Renault perd son pilier de l'IA : Luc Julia

Lionel French Keogh quitte Hyundai Motor France

Lionel French Keogh quitte Hyundai Motor France

François Mary réélu à la tête du groupement des concessionnaires Stellantis

François Mary réélu à la tête du groupement des concessionnaires Stellantis

Marc Hedrich à nouveau président de Kia France

Marc Hedrich à nouveau président de Kia France

Stellantis : Robert Peugeot reste au conseil d'administration

Stellantis : Robert Peugeot reste au conseil d'administration

Éric Laforge revient chez Stellantis pour diriger Pro One

Éric Laforge revient chez Stellantis pour diriger Pro One

Laisser un commentaire

cross-circle