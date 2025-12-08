Flowey fait briller les carrosseries

Le spécialiste luxembourgeois des produits de lavage Flowey a mis à profit sa présence à Equip Auto pour lancer deux nouveautés à destination des professionnels, dont une cire de protection garantissant une brillance intense. À l’instar de l’ensemble de la gamme, celles-ci bénéficieront du récent partenariat avec Éléphant Bleu pour leur distribution.

Les deux nouveaux produits de Flowey viennent enrichir la gamme Experience. ©Flowey

Présent comme de coutume à Equip Auto, Flowey présentait deux nouveaux produits sur son stand, ceux-ci venant enrichir la gamme Experience. Ainsi, le CX1P Coating Experience One est une cire de protection automobile de nouvelle génération, enrichie en polymères haut de gamme à effet céramique. Elle offre une brillance intense, un séchage rapide et une protection durable tout en ravivant les couleurs d’origine du véhicule.

Son effet hautement déperlant améliore la visibilité sous la pluie et laisse la carrosserie douce au toucher. Conçue pour les centres de lavage, cette solution parfumée d’aspect brun résiste aux lavages alcalins et s’utilise sur tous types d’eau, garantissant une finition haut de gamme et une expérience client améliorée.

Une mousse de nettoyage ultraconcentrée

De son côté, le X1 Sticky Foam est une mousse de nettoyage ultraconcentrée spécialement conçue pour les canons à mousse des centres de lavage haute pression. Sa texture dense et adhérente assure un temps de contact prolongé, renforçant l’efficacité du nettoyage, tandis que sa formule hybride, mêlant composants végétaux et synthétiques, allie performance et respect de l’environnement.

Adaptée à toutes les duretés d’eau, cette mousse généreuse d’aspect jaune offre un parfum frais et puissant qui améliore l’expérience utilisateur, faisant du X1 Sticky Foam un produit de référence pour l’entretien automobile professionnel.

Sur le plan commercial, ces deux produits sont disponibles en bidons de 10 et 25 L en fonction de leur référence (deux références disponibles pour chacun), sachant que le fabricant luxembourgeois précise que leur emballage peut être réutilisé ou recyclé après nettoyage.

Une distribution de savons à des conditions privilégiées

À l’instar des autres produits badgés Experience, ainsi que de ceux de la gamme Evolution (caractérisée par ses composants principalement d’origine biosourcée et donc biodégradables) ou encore de ceux référencés sous l'étiquette Technic (pour le nettoyage des installations), ces nouveautés vont bénéficier du tout récent accord de distribution signé avec Éléphant Bleu. Ce partenariat intervient juste après le référencement de Flowey sur la plateforme de vente en ligne Hybis (www.hybis.com) liée au groupe Hypromat.

C’est en effet officiel, l’enseigne de lavage en franchise distribue désormais les savons Flowey à des conditions privilégiées. La force de frappe d’Éléphant Bleu lui permet d’appliquer des tarifs préférentiels pour ses franchisés parmi les plus avantageux du marché et dégressifs dès trois bidons commandés.

Avec son expérience et après une phase d’essais sur le réseau en propre, en France et en Suisse, Éléphant Bleu apporte aux franchisés le bénéfice d’une offre sur mesure via une gamme complète, parmi les best-sellers du marché.

Elle répond à tous les besoins d’un centre de lavage, des savons pour la haute pression et les portiques aux produits d’entretien pour les installations, en combinant technologie, écologie et qualité de service. Outre les tarifs préférentiels, l’offre s’appuie également sur la boutique en ligne spécifique, déjà utilisée pour 80 % des commandes, avec des délais de traitement et de livraison courts (2 à 4 jours, express 1 à 2 jours et, depuis peu, urgent 18h) via une plateforme logistique performante avec un taux de service de 98 % et 7 000 commandes/an.

À noter qu’aux côtés de Flowey, Éléphant Bleu continue de distribuer son partenaire historique Orapi Transnet, fabricant français et acteur majeur du marché du savon automobile. Dans une logique de liberté de choix, un troisième fournisseur pour les savons de portique sera prochainement annoncé.