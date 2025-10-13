Equip Auto 2025 : le salon fête ses 50 ans du 14 au 18 octobre à Paris

Pour son 50e anniversaire, Equip Auto voit grand : cinq pavillons, 100 000 m² d’exposition, plus de 100 000 visiteurs attendus et 50 % d’exposants internationaux issus de 34 pays. Entre villages thématiques, innovations technologiques, engagement RSE et focus sur l’emploi, l’édition 2025 s’annonce comme un carrefour incontournable pour l’aftermarket automobile.

Equip Auto 2025 réunit 1 400 exposants du 14 au 18 octobre 2025 au parc des expositions de Paris (porte de Versailles). ©Equip Auto

L'édition 2025 du salon Equip Auto entend bien marquer les esprits du secteur. Installé sur 100 000 m² répartis en cinq pavillons – contre 80 000 m² en 2022 – le salon attend plus de 100 000 visiteurs au parc des expositions de Paris, porte de Versailles, pour son 50e anniversaire.

Au fil des années, l’événement a su incarner un point de rencontre entre industriels, distributeurs, réparateurs et acteurs institutionnels. "Equip Auto, c’est une histoire collective, construite avec et grâce à nos partenaires, exposants et visiteurs", fait remarquer Philippe Baudin, président du salon. Pour lui, cette 50e édition doit conjuguer mémoire et innovation. "Nous restons fidèles à notre ADN, tout en nous réinventant."

L’ambition est claire : il s'agit de projeter Equip Auto dans une nouvelle ère. "Nous avons construit cette édition en nous nourrissant des retours de nos grands comptes et en dialoguant avec l’ensemble de la filière. Le 50e anniversaire nous donne une responsabilité supplémentaire : il fallait être à la hauteur des attentes", affirme Aurélie Jouve, directrice du salon.

Signe de son attractivité retrouvée, plus de la moitié des exposants viennent désormais de l’international, représentant 34 pays.

Pour rendre la visite plus lisible, l’édition 2025 s’organise autour de huit villages thématiques. Les plus connus restent au rendez-vous : carrosserie, peinture et vitrage, véhicule d'occasion, économie circulaire élargie au recyclage et aux batteries…

Mais de nouveaux espaces font leur apparition, à commencer par le Village du Pneu et de l’Innovation, consacré à un secteur clé de l’après-vente, et le Village Tech, dédié au software defined vehicle (SDV), à l’IA et aux solutions digitales. Les visiteurs pourront découvrir aussi le Village des Énergies, centré sur les infrastructures de recharge, et le Village Avenir, orienté vers l’emploi et la formation.

L’innovation au cœur de l’édition

Au-delà de la structuration sectorielle, l’innovation sera le fil conducteur de cette édition anniversaire. La Tech Academy concentrera une grande partie de ce contenu. Conférences, démonstrations et keynotes autour de thématiques prioritaires : cybersécurité, ultraconnectivité, calibration des capteurs Adas, accès aux données des véhicules, ou encore réemploi des batteries sont au rendez-vous. Un focus particulier sera consacré aux technologies d’éclairage avancées.

Enfin, les Grands Prix internationaux de l’innovation automobile, créés en 1985, fêteront leurs quarante ans. Neuf catégories récompenseront les lauréats, avec une nouveauté : un prix spécial RSE. À ces temps forts s’ajoute l’exposition "(R)évolution", installée dans le pavillon 7, qui retracera 50 ans d’innovations majeures de l’après-vente à travers 50 personnalités et équipements emblématiques. Elle proposera également une projection vers les technologies de 2075, soulignant le rôle prospectif du salon.

Emploi, formation et RSE en première ligne

Au-delà du business, le salon veut répondre à deux enjeux cruciaux pour la filière : le renouvellement des compétences et la transition écologique. L’attractivité des métiers de l’automobile reste en effet un défi majeur, dans un contexte où la transition énergétique et digitale bouleverse les besoins des ateliers.

Le sujet est d’autant plus d’actualité que la pénurie de main-d’œuvre reste importante. Le baromètre ISM-MAAF 2025, publié début septembre, confirme ce déficit. En 2024, près de 39 000 offres d'emplois de mécaniciens ont été publiées (+45 % par rapport à 2019) alors que le nombre de demandeurs d'emplois pour ce type de poste est passé de 35 280 à 32 810 (-7 %) sur la même période.

Le Village Avenir mettra en avant écoles, organismes de formation et acteurs du recrutement. Le Garac y présentera son "e-garage" pédagogique consacré aux véhicules électriques, tandis que France Travail et l’association Wave insisteront sur la reconversion et la mixité dans les métiers.

Côté RSE, Equip Auto 2025 se fixe un objectif ambitieux : réduire de 30 % son empreinte carbone par rapport à 2022. Mobilité partagée, menus responsables, suppression du plastique, tri systématique, écoconception des stands et affichage d’un bilan carbone en temps réel traduiront cet engagement.