Autoscout24 obtient le feu vert pour le Canada

L'infomédiaire allemand a reçu l'accord des autorités compétentes pour finaliser le rachat de Trader Corporation. AutoScout24 arrive donc sur le marché canadien en reprenant le leader des annonces de véhicules d'occasion.

AutoScout24 étend ses activités au marché canadien. ©AdobeStock-scharfsinn86

Le projet a été initié en 2024. Il vient d'être validé. AutoScout24 a reçu l'aval des autorités compétentes pour procéder à la reprise des activités de Trader Corporation. Le groupe allemand va donc étendre son activité de diffusion des petites annonces de voitures d'occasion au marché canadien.

L'infomédiaire rentre ainsi par la grande porte en Amérique du Nord. Et pour cause, Trader Corporation se compose des sites AutoTrader.ca et AutoHebdo.net, les plateformes de véhicules d'occasion les plus visitées au Canada. Elles génèrent un cumul de quelque 26 millions de visites mensuelles, grâce aux 450 000 annonces publiées par environ 5 000 distributeurs automobiles partenaires.

Une gamme de services additionnels

Cette acquisition, signée fin 2024 et soutenue par un investissement complémentaire du fonds Hellman & Friedman, actionnaire majoritaire d’AutoScout24, marque une étape majeure dans l’internationalisation du groupe, a-t-il été souligné dans la communication officielle.

En parallèle de son activité de diffusion des annonces de véhicules d'occasion, Trader Corporation développe également des solutions logicielles pour les concessionnaires et les financeurs. Il y a notamment AutoSync et les plateformes DealerTrack et Collateral Management Solutions. Une gamme qui fait office de référence au Canada dans le registre du financement et de la gestion de garanties automobiles.

"Cette alliance ouvre la voie à de nouvelles opportunités, tant sur le marché canadien qu’à l’international", a commenté Sébastian Baldwin, PDG de Trader Corporation. Chez AutoScout24, le directeur général, Peter Brooks-Johnson, promet que les revendeurs de voitures d'occasion et les constructeurs "bénéficieront d’une offre enrichie et de services encore plus innovants" grâce à ce rapprochement transatlantique.