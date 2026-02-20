Arkéa Financement & Services lance une LOA électrique à 4,9 %

Arkéa Financements & Services (AFS) a mis en place, début janvier 2026, une nouvelle offre de financement destinée à soutenir les distributeurs confrontés à l’accumulation de véhicules électriques dans leurs parcs.

Baptisée "offre mobilité verte 100 % électrique", cette formule doit permettre de faciliter le déstockage de véhicules neufs mais surtout d’occasion. Dans un marché marqué par une baisse de valeur des véhicules électriques et par des retours de plus en plus nombreux attendus en 2026, les concessionnaires peinent à écouler leurs stocks. Ces véhicules immobilisés représentent un coût important, notamment en frais financiers, alors même que la demande reste hésitante.

"Nous avons imaginé cette offre pour aider nos partenaires à vendre leur stock au plus vite", explique Gregory Tinon, directeur des marchés autos motos et loisirs de la société de financement.

Le dispositif repose sur une LOA avec engagement de reprise concessionnaire. Le taux proposé est particulièrement agressif : 4,90 %, un niveau rarement observé chez les acteurs indépendants. À titre de comparaison, les taux pratiqués sur le marché se situent généralement autour de 8 % à 8,5 %, même dans le cadre d’offres promotionnelles.

Redonner un avantage compétitif au VO électrique

Cet écart permettrait de réduire significativement les loyers, avec un gain estimé entre 50 et 100 euros par mois selon les montants financés. Sur des paniers moyens souvent proches de 40 000 euros en électrique, la baisse de mensualité peut atteindre 60 à 70 euros.

Avec cette offre, l’objectif est donc de rapprocher le niveau de loyer du VO électrique de celui des offres promotionnelles sur le neuf, afin de lever l’un des principaux freins à l’achat.

Initialement prévue jusqu’à fin février, l’offre a été reconduite. Elle est adossée à une enveloppe dédiée, qui conditionne sa durée. Selon AFS, elle devrait être maintenue au minimum jusqu’à fin mars 2026, voire au-delà, tant que l’enveloppe n’est pas consommée.

Au-delà de l’aspect commercial, cette offre s’inscrit dans les engagements de verdissement du groupe Arkéa. Société à mission, l’établissement vise une part importante de production "verte", dont la mobilité électrique fait partie intégrante. L’objectif annoncé pour 2026 est d’atteindre environ 37 % de production sur des financements considérés comme durables.