Alexandre Haack prend la présidence de Bioéthanol France

Publié le 5 septembre 2025

Par Gredy Raffin
Le syndicat professionnel des acteurs français du bioéthanol a choisi son nouveau président : Alexandre Haack. Dans les faits, celui-ci intervertit son rôle avec Valérie Corre qui devient vice-présidente.
Bioethanol France Alexandre Haack
Alexandre Haack, nouveau président de Bioethanol France. ©Bioethanol France

Bioéthanol France a nommé son nouveau président. Le syndicat professionnel a élu Alexandre Haack au sommet de la pyramide. Une fonction qu'il occupera à compter du 6 septembre 2025, a-t-il été annoncé par voie de communiqué.

 

Alexandre Haack était vice-président de Bioéthanol France depuis 2022. Dans les faits, il échange sa place avec Valérie Corre, qui était présidente. Pour mémoire, l’action du syndicat vise à créer de la valeur pour l’agriculture, l’alimentation, l’industrie et les énergies dont les carburants, grâce à la production et à l’utilisation de l’alcool et du bioéthanol.

 

Bioéthanol France se compose de cinq sociétés, parmi lesquelles Tereos, Cristal Union, Bioénergie du Sud-Ouest (Vertex Bioenergy), Roquette Frères et Ryssen Alcools. Un ensemble qui revendique la production de près de 20 % de l’alcool agricole européen, dont une partie découle sur du bioéthanol-carburant, incorporé dans les essences SP95, SP98, SP95-E10 et dans le Superéthanol E85.

 

Alexandre Haack occupe par ailleurs le rôle de responsable commercial et des affaires règlementaires pour le bioéthanol au sein du groupe Cristal Union. Quant à Valérie Corre, elle reste également directrice des affaires réglementaires alcool/éthanol UE chez Tereos.

