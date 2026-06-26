Michelin ferme une usine BFGoodrich aux États-Unis

Après avoir revu son tissu industriel en Europe, avec la fermeture de sites en France et en Allemagne, Michelin va également réduire la voilure aux États-Unis.

Le manufacturier vient en effet d'annoncer la fermeture d'ici fin 2028 de son usine BFGoodrich de Tuscaloosa, en Alabama. La réduction de l'activité sera réalisée "par phases" à partir de 2027.

Les deux usines BFGoodrich dans le pays fonctionnent actuellement "bien en deçà de leurs capacités" a indiqué Michelin. Cette sous-utilisation engendre "des inefficacités structurelles non soutenables à long terme", a justifié le groupe français.

La production de cette usine sera presque intégralement transférée vers l'autre usine américaine, située à Fort Wayne dans l'Indiana, a précisé Michelin dans un communiqué. De quoi "créer une structure industrielle plus efficiente", selon le groupe.

La fermeture de ce site va entraîner la suppression de 1 200 emplois. "Michelin s'engage à un accompagnement individualisé des salariés, les conditions seront négociées avec les syndicats", a indiqué le groupe à l'AFP.

L'opération se traduira par une provision d'environ 220 millions d'euros pour charges qui sera inscrite dans les résultats financiers consolidés de l'entreprise pour l'année 2026. Cette provision est due aux coûts de fermeture de l'usine, y compris d'éventuelles charges liées au départ de salariés. (avec AFP)