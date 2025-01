Le pneu européen entre satisfactions et inquiétudes

Après une année 2023 morose, les ventes de pneus ont retrouvé de la croissance en 2024 sur le sol européen. Sur le marché du remplacement, les volumes TC4 ont notamment progressé de 5 %. Mais d'autres indicateurs, tels que la baisse des pneus PL, la chute de l'équipement d'origine et le poids toujours plus grand des fabricants asiatiques, s'avèrent synonymes d'incertitudes.

Principal pourvoyeur de volumes en Europe, le marché des pneumatiques TC4 de remplacement a totalisé 233 millions de ventes en 2024 (+5 %). ©AdobeStock-เลิศลักษณ์ ทิพชัย

Du mieux, mais pas d'euphorie. Voilà en résumé la situation dans l'univers du pneumatique européen. Alors que celui-ci avait connu une année 2023 très difficile, avec une baisse des volumes observée sur tous les segments, le monde de la gomme espérait relever la tête en 2024. Un objectif atteint, à en croire les statistiques de l'ETRMA, l'association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc.

Selon cette dernière, il s'est écoulé l'an passé sur le continent 223 millions d'enveloppes TC4 (tourisme, 4x4/SUV, VUL) sur le marché du remplacement. Un total encourageant, car en hausse de 5 % et 21 000 unités sur un an.

Plus en détail, il est intéressant de constater que cette croissance a été principalement portée par les enveloppes toutes saisons. Cette technologie de pneumatiques semble ainsi rencontrer le même succès en France que sur tout le continent. En 2024, les volumes observés ont bondi de 16 % quand les enveloppes hiver ont progressé de 7 % et celles été ont perdu du terrain avec un recul de 2 %.

Toujours en retard sur les résultats de 2019

Autres segments et autres réussites avec le marché des deux-roues et celui de l'agricole. Le premier a totalisé l'an passé neuf millions de ventes, soit un gain annuel de 4 %. Le second, avec 716 000 unités écoulées, a fait légèrement mieux avec une croissance de 5 %. En revanche, le marché des pneus poids lourds, deuxième plus gros pourvoyeur de ventes en Europe, n'a pas inversé la tendance baissière déjà d'actualité en 2023. Lors du dernier exercice, les volumes PL ont encore diminué de 1 %, à hauteur de onze millions d'unités.

Plutôt favorable à l'industrie du pneumatique dans son ensemble, ce bilan demeure toutefois imparfait. Outre le recul du segment industriel, Adam McCarthy, secrétaire général de l'ETRMA, note également que les niveaux enregistrés en 2024 restent encore inférieurs à ceux d'avant la crise sanitaire. "Nous sommes encore loin des volumes d'avant la pandémie en 2019, de l'ordre de -3,5 % en TC4 et -10,3 % en PL", détaille-t-il.

Moins 8 % pour le TC4 en équipement d'origine

Autre caillou dans la chaussure du pneu européen, les incertitudes qui planent au-dessus du monde de l'automobile dans son ensemble impactent directement les acteurs de la gomme. La baisse des ventes de véhicules neufs et le ralentissement de l'activité industrielle ont encore fait chuter les ventes de pneumatiques en équipement d'origine. En TC4 comme en PL, les tendances sont très défavorables avec une décroissance sur un an de 8 % pour l'un et de 22 % pour l'autre.

En outre, Adam McCarthy souligne aussi le poids des importations hors Union européenne (comprenant ici le Royaume-Uni) et l'impact des fabricants concernés dans la situation actuelle. Dans l'attente des chiffres de décembre 2024, l'organisation présente un panorama provisoire sur onze mois. Sur le segment TC4, 154 millions d'enveloppes extracontinentales ont été recensées. C'est 17 % de plus qu'en 2023 et 27 % de plus qu'avant la pandémie.

La Chine continue son essor

Les représentants chinois s'octroient près de 110 millions d'unités sur le total, soit une hausse de 17 % sur un an et de 50 % sur cinq ans ! La Corée du Sud suit avec 20 millions de ventes et un bond de 32 % sur un an. Le Japon complète le podium, mais affiche des volumes en recul, tout comme la Thaïlande.

Côté poids lourd, les importations hors UE se sont élevées à 6,3 millions d'unités sur les neuf premiers mois de 2024. C'est 3 % de plus qu'en 2023 et 23 % de plus qu'en 2019. La Thaïlande reste le premier importateur, même si les volumes provenant de ce pays ont légèrement reculé d'une année à l'autre. En revanche, ceux en provenance du Vietnam ont augmenté de plus de 25 %, à hauteur de 1,5 million d'unités au 30 novembre.

Leur domination demeure en outre boostée par la Chine, troisième de ce classement, dont de nombreux représentants ont déménagé leurs lignes de production ces dernières années pour contourner les mesures antidumping mises en place par Bruxelles pour préserver les pneus poids lourd européens.