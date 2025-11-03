Automotive Lab : la filière auto française veut capter les innovations des laboratoires

Publié le 3 novembre 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ 3 min de lecture

Basé à Paris dans les locaux de la PFA, Automotive Lab se présente comme un nouvel accélérateur dédié aux start-up issues de la recherche scientifique. Soutenu par la DGRI, il vise à rapprocher la science et l’industrie automobile, en accompagnant pendant six mois les projets les plus prometteurs issus des labiratoires de recherches.

Avec Automotive Lab, qui est officiellement lancé lors de la journée de la filière automobile, la PFA (Plateforme automobile) décide de créer un pont stratégique entre les laboratoires de recherche et les industriels du secteur. (©Andrey Popov / stock.adobe.com)

L’automobile française veut renouer avec l’esprit d’innovation. Avec Automotive Lab, qui est officiellement lancé lors de la journée de la filière automobile, la PFA (Plateforme automobile) décide de créer un pont stratégique entre les laboratoires de recherche et les industriels du secteur. "Nous voulons aller chercher la technologie et les innovations dans les laboratoires, très en amont, explique Laurent Fabre. L’objectif est de les sourcer, de les accompagner et de les amener vers l’industrie", explique Laurent Fabre, directeur général d'Automotive Lab. Soutenu par la Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI), le programme s’appuie sur un réseau de partenaires scientifiques comme le CEA, le CNRS, ou encore le plateau de Saclay. Un programme de six mois pour accélérer la R&D appliquée Conçu comme un accélérateur de six mois, Automotive Lab cible les grands enjeux de transformation de la filière : électrification des véhicules, industrie 5.0 et robotique, IA appliquée à la mobilité et aux usines, décarbonation des process industriels. Pour accompagner les jeunes entreprises dans leur croissance, le dispositif repose sur quatre leviers clés comme le mentoring corporate par des ingénieurs et cadres de la filière automobile ou le coaching entrepreneurial complet (stratégie, RH, marketing, finances, RSE) en partenariat avec Wilco, qui accompagne déjà plus de 1 000 start-up. De plus, intégrer l'Automotive Lab permet une intégration sectorielle avec accès privilégié aux acteurs industriels. tout comme un financement, non dilutif, jusqu’à 120 000 €, via un prêt à taux zéro avec différé, suivi d’une proposition d’investissement au capital qui peut également s'élever à 120 000 euros. “Chasser en meute” pour transformer la recherche en industrie Pour Laurent Fabre, la philosophie de cet accélérateur-incubateur repose sur un objectif, "celui de chasser en meute, comme le font les Allemands. C’est cette approche collective qui permet de surmonter les difficultés du passage de l’innovation à la réalisation." La première promotion se compose des start-up suivantes : Bloomineral : capture le CO₂ pour le transformer en biomatériaux destinés à la décarbonation.

Catmag : conçoit un réacteur catalytique à induction magnétique convertissant CO₂, syngaz ou biogaz en hydrogène ou méthanol.

iNGage : fabrique des capteurs inertiels MEMS ultra-précis pour une navigation autonome sans GPS.

Misutech : propose un logiciel de simulation 3D capable de prédire la fatigue des pièces grâce à l’IA.

Recupere Metals : recycle mécaniquement les déchets de cuivre en fils électriques industriels sans émission.

Sprk Tech : développe des capteurs intelligents qui détectent les défauts électriques en temps réel. Une deuxième promotion est déjà annoncée avant le salon VivaTech, en juin 2026. Le programme est avant tout réservé aux adhérents de la PFA, mais il pourrait aussi s’ouvrir à l’aéronautique, où les synergies technologiques sont nombreuses.

