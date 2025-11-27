Menu
Silvia Vernetti rejoint le conseil d’administration d’Aramis Group

Publié le 27 novembre 2025

Par Gredy Raffin
En raison du départ de Philippe de Rovira, le conseil d'administration d'Aramis Group a décidé de coopter Silvia Vernetti. Directrice de Stellantis Joint Ventures depuis peu, elle devient la nouvelle représentante du constructeur parmi les administrateurs.
Aramis Group Stellantis
Directrice de Stellantis Joint Ventures, Silvia Vernetti va siéger au conseil d'administration d'Aramis Group. ©Aramisauto/Stellantis

Le remplaçant de Philippe de Rovira au conseil d’administration d’Aramis Group a été trouvé. Il s'agit de Silvia Vernetti, comme il a été annoncé dans le rapport annuel de l'entreprise spécialisée dans la vente de voitures d'occasion, publié le 26 novembre 2025.

 

Le conseil d’administration d’Aramis Group a décidé de coopter Silvia Vernetti pour représenter le constructeur automobile. Pour mémoire, Stellantis compte comme premier actionnaire de l'entreprise cofondée par Guillaume Paoli et Nicolas Chartier.

 

En raison du caractère exceptionnel de la situation, il a été décidé que son mandat s’étendra jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2028.

 

Aramis Group a bouclé une année 2025 très rentable

 

Silvia Vernetti occupe, depuis juin 2025, le poste de directrice de Stellantis Joint Ventures. Elle avait auparavant été la directrice du développement stratégique et du bureau corporate mondial. Depuis janvier 2021, elle siégeait au comité exécutif mondial de Stellantis.

 

Sa nomination au conseil d’administration d’Aramis Group sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Silvia Vernetti fera valoir sa solide expertise en planification stratégique, développement commercial et industriel, ainsi qu’en gestion financière.

