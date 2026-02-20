Milton Avenue Pro embauche Kévin Goin aux achats

Publié le 20 février 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

L'entreprise positionnée sur le marché des transactions de voitures d'occasion à professionnels a annoncé l'arrivée de Kévin Goin. En rejoignant l'équipe d'acheteurs et de vendeurs, ce dernier mettra son expérience au service du développement de Milton Avenue Pro.

Kévin Goin rejoint les rangs de la centrale d'achats Milton Avenue Pro. ©Milton Avenue

Depuis le mois de février 2026, Kévin Goin fait partie des collaborateurs de Milton Avenue Pro. L'entreprise spécialisée dans le remarketing de véhicules d'occasion auprès des professionnels a officialisé son arrivée au sein de l'équipe d'acheteurs-vendeurs. Une recrue de choix pour Milton Avenue Pro. Un an après son lancement, la société cofondée par Benoît Cortot et Pierre Barthélémy pourra s'appuyer sur la solide expérience et le carnet d'adresses de Kévin Goin. Les trois hommes se connaissaient déjà de longue date, en raison de leurs précédents postes. Kévin Goin fait effectivement valoir plus de quinze ans d'activité dans l'univers du commerce automobile. Passé par le groupe Vulcain, par Gillotin Automobiles ou encore par Saint-Herblain Automobiles, il aura été aussi le directeur VO chez Groupe Morbihan Auto entre 2019 et 2023. Tout récemment, il était directeur de concession dans le groupe Libertium. Omoda et Jaecoo : pourquoi Milton Avenue a été sélectionné pour faire partie du réseau français ? Milton Avenue Pro a été lancé en février 2025. La centrale d'achats a été pensée comme une filiale de Milton Avenue, l'enseigne de commerce à particulier de Benoît Cortot. Les activités quotidiennes sont pilotées par Pierre Barthélémy qui en a la direction générale. Au cours de la première année d'exercice, près de 1 300 véhicules d'occasion ont été revendus, contre un objectif de 800 à 900 unités, selon les cofondateurs.

