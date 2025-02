Le groupe Neubauer réaménage sa concession BMW parisienne

Le distributeur parisien vient d'inaugurer sa nouvelle concession parisienne. Le site BMW de Mirabeau (XVIe arrondissement), qui commercialise 3 000 véhicules neufs et d'occasion, est le deuxième point de vente de la capitale à adopter les nouvelles normes du constructeur.

La concession BMW parisienne du groupe Neubauer en cours de travaux. ©JA

La concession BMW et Mini de Mirabeau, située dans le XVIe arrondissement de Paris, a fait peau neuve. Ca garage mythique, qui existe depuis les années 1950, et qui est détenue par le groupe Neubauer depuis 2006, adopte désormais les nouveaux standards du constructeur allemand.

"Il s'agit d'un point de vente BMW historique dans Paris intramuros", présente Leila Neubauer, directrice générale du groupe éponyme, qui rappelle que ce garage était en charge de toutes les voitures de course de la marque il y a de nombreuses années.

Aujourd'hui, ce site de plusieurs étages qui s'étend sur 3 000 m² commercialise 3 000 véhicules neufs et d'occasion et réalise 10 000 heures de services après-vente par an. "Il s'agit d'une des plus importantes concessions Mini de France", souligne Leila Neubauer. Cinquante collaborateurs y travaillent.

Ce site fait partie des cinq concessions BMW et Mini du groupe parisien qui comprend, en plus, le site de Boulogne-Billancourt (92), ainsi que celui de Plaisir, de Chambourcy et Le Chesnay dans les Yvelines (78).

"Avec cet emplacement, nous sommes au cœur de notre clientèle, poursuit la dirigeante. Nous avons pensé la concession dans l'objectif de bien accueillir nos clients, d'en faire un lieu de vie et qu'ils se sentent bien, comme à la maison." Exit donc les traditionnels bureaux des vendeurs, place à des espaces plus ouverts, dans une ambiance chaleureuse.

Il s'agit de la deuxième concession BMW parisienne qui a été réaménagée selon les nouveaux standards, après celle du XIIe arrondissement, détenue par le groupe BYmyCAR.