L'Agence Automobilière accélère son recrutement

C'est un petit événement dans l'événement. L'Agence Automobilière comptera parmi les exposants au salon Franchise Expo Paris (15-17 mars 2025). L'enseigne de vente de voitures d'occasion entre particuliers signe ainsi son grand retour, cinq ans après sa dernière participation.

Derrière cette décision de Christophe Winkelmuller, fondateur et président de la franchise alsacienne, il faut déceler l'envie d'occuper le terrain. "Il ne faut pas laisser le champ libre à la concurrence même si, lors des éditions passées, nous ne trouvions qu'un seul candidat recevable", admet celui qui, en février dernier, tenait déjà un stand à Rétromobile.

Si "ouvrir pour ouvrir n'est plus une directive", il n'empêche que la franchise a l'ambition de recruter de nouveaux profils. Pour preuve, un jeu concours sera organisé sur le stand et l'intégralité des frais de démarrage seront offerts à un candidat tiré au sort parmi ceux jugés crédibles.

"Il y a une stabilité dans notre maillage", affirme Christophe Winkelmuller. Le réseau de L'Agence Automobilière revendiquait, au début du mois de mars, quelque 115 agences, en France et dans les pays voisins. Et l'an passé, onze agences ont été reprises, soit deux de plus qu'en 2023. Des opérations de succession réalisées soit par des nouveaux entrants, soit par des franchisés souhaitant agrandir leur territoire géographique.

Les stocks, "la fausse bonne idée"

La convention annuelle se tiendra les 19 et 20 mai 2025 à Nantes (44). Elle sera émaillée d'ateliers thématiques comme le souhaitaient les franchisés. L'opportunité pour la direction de faire passer des messages, mais aussi de présenter des innovations. Christophe Winkelmuller lèvera notamment le voile sur des outils informatiques, notamment une application mobile à destination du particulier en position de revente de sa voiture d'occasion. Il sera par ailleurs question d'évoquer les campagnes de publicité.

L'Agence Automobilière fait le pari d'un contexte de marché favorable à sa croissance. Christophe Winkelmuller avance plein de confiance vers cet objectif après avoir franchi pour la première fois la barre des 10 000 transactions de voitures d'occasion en 2024. Il y a eu 10 465 concrétisations d'affaires, pour être précis, l'an passé. "Ce qui a été accompli sans nuire à notre indice de satisfaction client", apprécie le président.

À la différence de certains de ses compétiteurs, il ne croit pas en la constitution d'un stock financé de voitures d'occasion chez les franchisés. "Nous avons testé ce schéma en 2024 après avoir développé un outil de gestion, rapporte-t-il. L'idée s'avère en réalité faussement bonne, car la marge n'est pas satisfaisante", se prononce le président de la franchise.

En revanche, les voitures sans permis vont gagner en importance. Au terme des premiers mois de commercialisation dans quelques boutiques ayant servi de pilote, L'Agence Automobilière a acté, à compter de cette année, un déploiement à l'échelle nationale. Les franchisés devront se manifester pour entrer dans la boucle.