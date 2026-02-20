La France a connu un boom de leads VN en janvier 2026

Publié le 20 février 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

En début d'année 2026, le marché automobile français a généré un volume exceptionnellement haut de leads vers les concessionnaires, selon Autobiz. Avec une progression de 27 % par rapport à janvier 2025, l'Hexagone tire la croissance européenne.

Le nombre de leads VN a fait un bond de 23 % en Europe en janvier 2026. ©Le Journal de l'Automobile

Des leads, il y en aura eu pour les concessionnaires en janvier 2026. D'après l'étude mensuelle réalisée par Autobiz qui se fonde sur les données de trafic web, quelque 150 000 leads ont été transmis aux vendeurs français de voitures neuves le mois dernier, soit 27 % de plus que l'an passé à la même période. Il s'agit du plus haut total de leads VN générés en un mois au cours de la dernière année écoulée. Et de très loin. Le score de référence, établi en mars 2025 (129 000 leads), ayant été balayé par cette nouvelle performance. La France a été le moteur de la croissance européenne, qui est estimée à 23 %. En prenant en considération l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne dans les comptes, le "big 5" continental a cumulé en effet 943 000 leads, contre 764 500 l'an passé. Dans le détail, Autobiz rapporte que le nombre de contacts pour des voitures neuves transmis aux concessionnaires a progressé de 22 % en Espagne (72 000 leads) et de 20 % en Allemagne. L'Italie a gagné 9 %, à 93 000 leads VN en janvier 2026. Le diesel revient en France, l'essence attire l'Europe Quelles motorisations ont été les plus courues au quatrième trimestre 2025 ? Autobiz avance que les consommateurs français semblent avoir retrouvé de l'intérêt pour les modèles diesel (+2 pts). Ils prêtent aussi davantage attention aux voitures hybrides (+2 pts) qu'aux motorisations essence (+1 point). À l’inverse, les voitures électriques reculent fortement (-5 pts). La voiture a-t-elle encore une place en ville ? À l'échelle des cinq pays étudiés, la tendance se veut un peu différente. Certes, les électriques n'attirent plus autant (-4 pts) et le diesel est à la stabilité, mais les voitures essence (+3 points) prennent l'ascendant sur les hybrides (+1 point).

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet