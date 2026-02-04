Jean-Pierre Simon, Auto-Ici : "Il y a des voitures et nous irons chercher les consommateurs"

Après la crise, les sourires. La direction de l'enseigne Auto-Ici se dit satisfaite de cette forme de normalité retrouvée au terme d'une période d'incertitude qui avait suivi la pandémie. "Nous avons passé la crise pour fêter dignement nos trente ans en 2025", s'est exprimé Jean-Pierre Simon, le fondateur et dirigeant de l'enseigne de voitures d'occasion, lors d'un entretien accordé récemment au Journal de l'Automobile.

Ce dernier estime que le marché français présente encore du potentiel pour un revendeur de son profil. Alors que les fermetures d'usines avaient poussé Auto-Ici à s'ouvrir au commerce de voitures d'occasion reconditionnées, le mix penche de nouveau en faveur des exemplaires estampillés "0 km". Et le mandataire d'appuyer : "Nous réalisons 70 % de notre volume avec des véhicules de cette catégorie et cela nous convient parfaitement".

Depuis la banlieue lilloise qu'il a toujours occupée, il comprend bien que les concessionnaires automobiles peinent à prendre des commandes de VN. Pourtant, Jean-Pierre Simon se montre confiant dans sa capacité à convertir les prospects en clients. "Nous pouvons observer que les remises importantes sur des voitures chères déclenchent l'achat".

Approcher des 4 500 ventes en 2027

En construisant un stock dont les offres voguent autant que possible entre 18 000 et 30 000 euros, Auto-Ici capte l'attention d'un public d'anciens acheteurs VN allant de manière schématique du Renault Kadjar à l'Austral en passant par le Peugeot 3008. "Depuis que les constructeurs sont repartis dans une course aux volumes, certains accordent des rabais conséquents et nous facilitent l'approvisionnement", décrit-il.

L'année des trente bougies s'est soldée par un total de 3 000 reventes de voitures. Le dirigeant pense gagner près de 15 à 20 % de volume durant l'exercice à venir, pour tourner autour des 3 500 livraisons. Auto-Ici prolongera son effet de rebond, ensuite, en visant un cumul de 4 000 à 4 500 unités en 2027. Une belle ambition affichée par Jean-Pierre Simon pour Auto-Ici, qu'il faudra savoir mettre à l'abri des atermoiements marquant toujours de leur empreinte les années électorales.

"Les indicateurs sont bons. Il y a des voitures et nous irons chercher les consommateurs, se veut-il confiant. Nous ne voyons aucune difficulté spécifique, notamment pour nos acheteurs qui savent faire le job en amont pour aider les commerciaux".

Les marques chinoises… sans en être un représentant officiel

La transition énergétique n'épargne pas l'enseigne lilloise. En considérant toutes les formes technologiques, l'hybridation concerne désormais sept ventes sur dix. Les voitures électriques devraient quant à elles monter à 10 % en 2026. Une "réalité" à laquelle le dirigeant dit se préparer, comme il se prépare aussi à l'abondance de voitures de marques chinoises.

"Nous considérons les marques chinoises pour parvenir à atteindre les volumes que nous nous sommes fixés dans le temps", admet-il. Succombera-t-il à la tentation, comme Milton Avenue avec Omoda et Jaecoo, de prendre un panneau officiel ? "Ce n'est pas dans nos intentions pour la simple raison que nous voulons rester indépendants et avoir la possibilité de nous approvisionner partout en Europe selon les opportunités", arrête Jean-Pierre Simon.

Depuis quelques mois, le dirigeant a procédé à un regroupement. Désormais, ses deux structures départementales, Auto-Ici à Lille et Automobile 25 à Socx, près de Dunkerque, opèrent sous la même entité juridique. Cela concentre une quarantaine de salariés en attendant d'autres renforts, au commerce avant tout.

La logique organisationnelle reste la même. Jean-Pierre Simon privilégie celle du stock et non de la vente sur vitrine virtuelle. Comme sa rotation moyenne avoisine 90 jours, il n'entend pas opérer de virage dans ce registre. Ses efforts, à l'écouter, s'orienteront bien davantage sur les outils. Un "enjeu majeur" qui touche au CRM en priorité. Et pour parvenir à changer la donne, le dirigeant lillois tourne le regard vers l'intelligence artificielle.