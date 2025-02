Donjon Automobiles inaugure son nouveau showroom dédié à Skoda

Le distributeur essonnien des marques du groupe Volkswagen déplace sa concession Skoda de Corbeil-Essonnes (91) dans un site plus grand, dans la même ville. Donjon Automobiles dispose d’une surface de 2 000 m2 de showroom et de 1 000 m2 d’atelier.

Donjon Automobiles inaugure son nouvel espace dédié à la marque Skoda à Corbeil-Essonnes. ©Jean-Baptiste Kapela-Le Journal de l'Automobile

"Sans flagornerie, nous pouvons dire que c’est l’un des plus beaux showrooms de France, si ce n’est d’Europe pour Skoda", se réjouit Julien Bessière, directeur général de Skoda France. Atelier de "scratch" et de "graph", DJ avec musique R&B et rap, ambiance "urbaine" ponctuée de deux spectacles réalisés par deux champions de BMX et Trial au cœur de la concession… Le groupe Donjon Automobiles inaugure en grande pompe son nouveau site dédié à la marque Skoda. Cet espace offre des surfaces de 2 000 m2 pour le showroom et de 1 000 m2 pour l’atelier.

"La concession précédente se situait dans un endroit un peu trop centré dans une zone industrielle, recroquevillée sur elle-même, avec des locaux trop petits et peu d’espace, on ne pouvait pas se développer. Et étant donné l'essor de la marque Skoda, nous étions obligés de trouver plus grand", explique Cécile Gatti, PDG du groupe Donjon Automobiles. Ce déménagement doit permettre au groupe de distribution de chercher des parts de marché et de développer la marque tchèque "en allant chercher deux fois plus de voitures."

Un site de 200 m2 dédié aux véhicules électriques, proche de la concession, a ouvert il y a un an et demi. "Dès qu’une voiture tombe en panne, les délais d’intervention peuvent être très longs et cela peut freiner les clients à passer à l’électrique. Nous avons préféré l'internalité plutôt que de sous-traiter. Le constructeur a proposé un plan de développement en ce sens", précise Cécile Gatti. Ce dernier vise à répondre à une demande toujours plus croissante avec deux techniciens spécialement formés à l’électrique et à toutes ses spécificités, priorisant les clients et les marques du groupe.

20 ans de parcours avec Skoda

Le groupe de distribution possède 15 sites dans le département, dont deux dédiés à Skoda. La marque tchèque a été intégrée au groupe depuis 20 ans. Donjon Automobiles réalise un volume de 800 VN et 300 VO avec Skoda, selon sa PDG. "Elle ne ressemblait pas du tout à la marque que nous connaissons aujourd’hui, elle séduit de plus en plus de clients grâce à ses modèles et prend davantage de parts de marché. Je suis contente de dire qu’on fait partie de l’histoire de la marque dans le 91 et le dimensionnement de ce site va de pair avec les ambitions de la marque pour 2025 et le futur", ajoute la dirigeante du groupe.

Pour célébrer le nouvel écrin de la concession de Corbeil-Essonnes, Skoda a tenu à présenter ses deux prochaines nouveautés dévoilées au Mondial de l'Auto 2024 : l'Elroq, son SUV d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 585 km, et le futur Enyaq. "Nous mettons beaucoup d’espoir dans ce véhicule, nous prévoyons qu’une vente sur quatre sera tout électrique pour la marque Skoda, sans oublier l’hybride rechargeable avec le Kodiaq notamment, où une vente sur deux devra être en plug-in hybrid", réaffirme Julien Bessières.