Distribution

Bertrand Robin passe de VDO à BCAuto Enchères

Publié le 19 novembre 2025

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
Précédemment directeur général France de l'équipementier automobile VDO, Bertrand Robin rejoint BCAuto Enchères. La filiale tricolore du groupe anglais spécialisé dans le remarketing des voitures d'occasion l'a recruté en qualité de directeur commercial.
BCAuto Encheres Bertrand Robin
Bertrand Robin rejoint BCAuto Enchères comme directeur commercial. ©BCAuto Enchères

BCAuto Enchères tient son nouveau directeur commercial. La filiale tricolore du groupe anglais spécialisé dans le remarketing des voitures d'occasion a officialisé, le 18 novembre 2025, l'arrivée de Bertrand Robin à ce poste clé de l'organisation.

 

Diplômé de commerce à l’Essca, il exerçait précédemment en qualité de directeur général de VDO France, branche française de l'équipementier automobile. "Ce qui m’a séduit chez BCAuto Enchères, c’est de rejoindre une entreprise pionnière dans les solutions dédiées aux dealers, adossée à un groupe leader en Europe. Nous avons un produit fort, une véritable place de marché européenne et un potentiel énorme", a commenté l'intéressé.

 

La carrière de Bertrand Robin a commencé en 2008, dans le conseil automobile. Kumho Tire France l'embauche ensuite en tant que responsable marketing et communication. En 2010, il rejoint Continental pour occuper successivement plusieurs postes stratégiques. Continental Automotive Trading France lui confie la direction générale en 2023.

 

BCAuto Enchères recrute Edgard Chauveau

 

BCAuto Enchères a vu dans le profil de Bertrand Robin un collaborateur qui évolue dans l'industrie automobile depuis près de deux décennies. Il a fait valoir une expertise reconnue en stratégie commerciale, en supervision d'équipes et en pilotage de la performance.

